Prezentarea celui mai mare zacamant onshore de gaze naturale descoperit de statul roman in ultimii 30 de ani, la Caragele, in judetul Buzau. Rezultatele obtinute in urma testelor de curgere (DST) pe duze de 7 mm si 9 mm prefigureaza productii zilnice intre 1400 si 2200 boe/sonda. Resursa contingenta, evaluata pe baza datelor obtinute din foraje, care include geofizica de sonda, carote mecanice si fluide extrase la teste, dar si din dimensionarea capcanei pe date seismice 3D, este estimata intre 150 si 170 milioane boe (echivalentul barililor de petrol). ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO