Ministrul propus la Muncă a anunțat cu cât ar putea crește pensiile în 2027: „E o estimare pe care o are Casa de Pensii, dar nu vreau să mă hazardez”

Florin Manole, propus pentru funcția de ministru al muncii, a declarat luni seara că pensiile trebuie indexate conform legii, iar deficitul bugetar nu trebuie să fie suportat de pensionari sau de persoanele cu dizabilități, potrivit Antena 3.

„Pensiile trebuie indexate, conform legii. Da, cu siguranță”, a spus ministrul propus al muncii în guvernul Luca Niculescu.

Florin Manole: O estimare a aplicării legii pe care o are Casa de Pensii informal este 7,3%

Florin Manole a explicat că, potrivit estimărilor informale ale Casei de Pensii, indexarea ar putea fi de 7,3%, procent pe care a făcut calculele și Libertatea, însă decizia finală va depinde de cifrele din finalul anului.

Estimarea creșterii pensiilor în 2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Întrebat dacă indexarea va fi de 5% sau 7%, el a declarat: „Suntem mai aproape de 7%”, a răspuns, subliniind că o majorare de doar 5% nu ar reflecta corect inflația din acest an.

„Cifrele cu 5% nu are cum să dea dacă faci calculul, pentru că inflația este mult mai mare. O să vină cifrele spre sfârșitul anului. La momentul actual, o estimare a aplicării legii pe care o are Casa de Pensii informal este 7,3%, dar nu vreau să mă hazardez. Trebuie să vedem ce cifre sunt până la finalul anului și mai ales să vedem cât din gaura asta este posibil de acoperit repede cumva”, a explicat el.

Manole a evidențiat că măsurile sistemice, precum combaterea muncii la negru sau îmbunătățirea colectării veniturilor de către ANAF, nu pot rezolva rapid problema deficitului.

„Evident, că nu prin măsuri sistemice, nu poți să combați munca la negru în două luni, nu poți să faci, cred, la ANAF colectare excepțională ca să acoperi așa ceva. În niciun caz povara anului viitor nu trebuie să cadă pe pensionari”, a precizat el.

Florin Manole: Suntem mai aproape de 7% decât de 5%

Totodată, Manole a anunțat că va discuta cu Ministerul Finanțelor pentru a susține aplicarea legii.

„Mergem spre Ministerul de Finanțe cu aplicarea legii. Până la urmă, suntem mai aproape de 7%. Este calcul de aplicare a legii, un total de 9,6 miliarde”, a declarat acesta.

În urmă cu câteva zile, ziarul Libertatea a făcut calculele pentru a vedea cu cât ar putea crește pensiile românilor, dacă acestea vor fi indexate cu 7,3%.

Iată câteva exemple de calcul, dacă s-ar aplica, ipotetic, o majorare de 7,3%:

Model ipotetic de creștere a pensiilor în 2027. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Acest procent era estimativ, pornit de la inflația medie anuală din 2025 (pe 2026, ea nu este calculată, însă ar putea fi mai mare). Am precizat că acesta nu este procentul confirmat pentru 2027.

Pentru a afla cât ar putea crește pensiile, trebuie cunoscuți indicatorii statistici definitivi pentru 2026 și trebuie aplicate toate regulile legale relevante.

De ce cifra de 7,3% nu reprezintă o prognoză sigură pentru 2027

Exemplul de mai jos este o simulare bazată pe o posibilă majorare de 7,3%, procent egal cu rata medie anuală a inflației din 2025 (rata pe 2026 nu a fost calculată încă de INS).

Calculul arată ce s-ar întâmpla cu pensiile dacă s-ar aplica o asemenea creștere. Nu demonstrează însă că acesta va fi procentul efectiv al indexării de la 1 ianuarie 2027.

Spre exemplu, pentru o pensie de 2.000 de lei, o majorare de 7,3% ar însemna 146 de lei în plus, până la 2.146 de lei. În cazul unei pensii de 3.000 de lei, creșterea ar fi de 219 lei, până la 3.219 lei.