Măsuri comune Ucraina-Moldova pentru controlul strict al granițelor

La miezul nopții, Ucraina a introdus controale stricte pe cei aproximativ 450 de kilometri de graniță pe care îi împarte cu Transnistria, permițând doar mișcările de bunuri și persoane care respectă reglementările impuse. În paralel, autoritățile moldovenești au consolidat punctele de trecere și au desfășurat unități mobile pentru a sprijini controalele dincolo de locațiile fixe.

„Prin coordonarea sistemelor de frontieră și închiderea lacunelor existente, Transnistria devine un spațiu controlat unde sprijinul extern este dificil și vizibil”, relatează Euromaidan Press. În plus, spațiul aerian al Moldovei este acum complet închis pentru livrările către această regiune, în timp ce traficul feroviar și rutier este permis doar în condiții stricte.

Obiectivul strategic al blocadei: izolare Transnistriei fără conflict militar cu Rusia

Scopul acestei blocade este de a izola influența Rusiei în Transnistria fără a declanșa un conflict deschis. Aproximativ 1.500 de soldați ruși staționați în regiune se confruntă acum cu dificultăți majore în accesarea combustibilului, echipamentelor și proviziilor zilnice.

În trecut, sprijinul logistic al Rusiei depindea de rute comerciale informale și controale vamale permisive. Închiderea acestor rute face ca prezența Rusiei să fie mai greu de susținut și mult mai puțin eficientă ca instrument de presiune geopolitică.

„Aceasta nu este o mișcare militară, ci una legală și administrativă, care slăbește treptat poziția Rusiei”, explică experții citați de Euromaidan Press.

Guvernul de la Chișinău reduce influența actorilor pro-ruși din țară

Blocada are un impact direct și asupra situației interne din Moldova. Prin eliminarea accesului Transnistriei la sprijin extern, guvernul de la Chișinău reduce influența actorilor pro-ruși din țară și își consolidează controlul asupra regiunilor autonome.

Fără acces terestru, aerian sau comerț legal, Rusia pierde capacitatea de a finanța și coordona grupuri locale aliniate politicii sale. Încercările de a trece în secret provizii sau de a influența politica locală sunt acum expuse unui risc ridicat de a fi detectate.

„Suspendarea circulației transfrontaliere de-a lungul frontierei dintre Moldova și Ucraina, împreună cu operabilitatea limitată a porturilor maritime ucrainene din cauza războiului, a afectat comerțul tradițional din regiunea transnistreană. Acum regiunea transnistreană nu poate interacționa cu piețele externe decât prin teritoriul controlat de autoritățile constituționale de la Chișinău.”, a declarat într-un interviu recent pentru Libertatea Veronica Anghel, codirector al „EU Enlargement Hub”.

„Sunt pași structurali greu de întors atât timp cât Ucraina menține granița cu regiunea transnistreană închisă. Elitele transnistrene rămân principala cauză a regresului regiunii. Pentru a-și asigura supraviețuirea, nu vor renunța la pozițiile proruse atât timp cât Rusia nu pierde vizibil în Ucraina”, spune exoertul.

Veronica Anghel, profesor asistent la Centrul Robert Schuman

Izolarea Transnistriei pune Rusia într-o poziție dificilă

Fără acces pe mare sau aerian și cu granițele terestre controlate strict de Ucraina și Moldova, sprijinul logistic devine imposibil de realizat fără a atrage atenția internațională. Orice încercare de a ocoli blocada ar putea avea costuri politice semnificative.

Prin aceste măsuri, Ucraina și Moldova transmit un mesaj clar: în loc de confruntare militară, aleg o strategie de presiune constantă și legală. Dacă blocada continuă, poziția Rusiei în Transnistria se va slăbi treptat, iar Moldova se va apropia tot mai mult de integrarea în structurile de securitate europene.

Criza economică fără precedent în Transnistria

Transnistria, o regiune separatistă nerecunoscută între Moldova și Ucraina, se confruntă cu o criză economică fără precedent din cauza războiului din Ucraina.

Războiul din Ucraina a întrerupt legăturile comerciale vitale ale Transnistriei cu porturile ucrainene și a oprit aprovizionarea cu gaz gratuit din Rusia.

„Transnistria suferă în prezent cea mai severă criză economică de la înființarea sa”, afirmă Anatoli Dirun, un consultant politic citat de Financial Times. „Războiul a întors totul cu susul în jos.”

Economia acestei regiuni este dominată de compania Sheriff, un imperiu economic secretos care controlează aproape toate aspectele vieții în Transnistria.

