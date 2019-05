Momente tensionate din interviul Libertatea cu liderii USR-PLUS. Cum a răspuns Cioloș când a fost comparat cu Viktor Orban pentru felul în care a plecat Naumescu din partid

Dan Barna și Dacian Cioloș s-au contrazis minute bune cu jurnalista Libertatea Laura Ștefănuț

Libertatea a realizat o emisiune electorală publicitară cu Dacian Cioloș și Dan Barna, liderii Alianței USR – PLUS.

Asta înseamnă că emisiunea a fost realizată la inițiativa acestora, a fost plătită și marcată cu ”Publicitate”, pentru ca publicul să cunoască acest lucru, însă dialogul n-a fost în niciun fel condiționat. Cei doi politicieni nu au solicitat și nu au primit întrebările care urmează să le fie puse, iar în conversație au apărut declarații inedite și controverse între moderator și invitați.

Au fost două momente tensionate: când s-a discutat despre veniturile salariaților din România și când jurnalista l-a întrebat pe Dacian Cioloș cum răspunde la criticile celor care au plecat din PLUS.

Domnule Cioloș, cum păstrați o igienă a partidului?

Dacian Cioloș: Am spus că pornim de la o fundație: competență și onestitate. Pe asta vrem să construim apoi. Dacă pornești cu onestitate și nu te duci în politică cu ideea de a te căpătui, de a fura, cum se întâmplă – e revoltător că trebuie să folosim genul acesta de cuvinte când ne referim la oameni care reprezintă statul român. (…)

O parte dintre noi am avut șansa să asumăm guvernarea. Guvernul din 2016 pe care l-am condus, nu știu dacă a fost singurul, dar a fost printre rarele guverne din 90 încoace care nu a avut cazuri de corupție pe perioada exercitării mandatului sau după. Pentru că și acolo am selectat miniștri pe bază de integritate și pe bază de competență. E modul în care vrem să continuăm. Și să nu facem promisiuni pe care știm că nu le putem ține, promisiuni populiste.

(…)

Să vă spun de ce vă întreb. Viktor Orban a pornit tot așa, ca o tânără speranță. Apoi a ajuns populistul care încearcă să acapareze societatea și să mențină puterea.

Dacian Cioloș: Noi nu avem de dat socoteală pentru ce face Viktor Orban.

Nu, dar la Viktor Orban, la începuturi, o acuză care i se aducea era că își favorizează apropiații și prietenii și că își distruge dușmanii. Dumneavoastră, domnule Cioloș, ați fost acuzat de cei care au plecat din PLUS fix de acest lucru.

Dacian Cioloș: De cine?

Domnul Naumescu, de exemplu, când a plecat a spus că v-ați numit la conducere oameni apropiați și nu a fost această democrație.

Dacian Cioloș: Domnul Naumescu n-a candidat. A fost împiedicat să candideze pentru ceva? Eu nu țin minte.

Mă întrebam cum păstrați o igienă, cum demonstrați publicului că nu veți ajunge un populist?

Dacian Cioloș: Păi eu nu pot să demonstrez decât prin ceea ce fac: felul în care su fost selectați oamenii când am condus guvernul, felul în care funcționează partidul în momentul de față. Avem un partid care există de patru luni de zile. Avem 13 mii de membri pe care acum îi organizăm (…)

Sunt acuze grave, care nu sunt dovedite. Domnul Naumescu a mai fost membru al unui partid și nu știu de ce a plecat de acolo.

Eu am dat un exemplu, au fost niște declarații publice. El spunea că dinăuntru așa s-au văzut lucrurile.

Dacian Cioloș: Sunt declarații de care trebuie să fii responsabil. Să vii cu dovezi. (…) A fost o săptămână membru de partid, fiindcă partidul abia era creat.

Dar ăsta nu e un argument neapărat împotriva dumnealui, poate fi un argument împotriva partidului, de asta ceream lămuriri și voiam să știu cum asigurați publicul.

Dacian Cioloș: V-am spus, respectând statutul, respectând regulamentul interior, având prevederi clare legate de modul în care partidul nostru se organizează și funcționează.

Avem 100 și ceva, 200 de membri noi în fiecare săptămână. Au fost patru, cinci, șase sau șapte plecări. O să fie mai multe probabil, fiindcă e un partid nou, cu membri care se înscriu prima dată. Nu știm cum funcționează un partid, învățăm din mers. Unii s-au așteptat la altceva.

La nivel personal aveți vreo metodă prin care să vă asigurați că nu o veți lua razna la un moment dat și dezamăgi oamenii care își pun speranța în dumneavoastră?

Dan Barna: Să nu minți, să spui adevărul și să ai încredere în oamenii din jurul tău. Sunt niște principii care te ajută să rămâi credibil. În momentul în care ești credibil și ești integru, oamenii din jurul tău îndrăznesc să îți spună adevărul la rândul lor. Și asta este foarte important, fiindcă în felul ăsta eviți acele greșeli care pot să ducă la dictatură.

Dacian Cioloș: Am exercitat în ultimii 10-15 ani responsabilități la nivel înalt și întotdeauna am urmărit să rămân eu însumi, să rămân simplu și să am un comportament normal. Am fost acuzat de multe ori de populism fiindcă merg la clasa economică cu avionul. (…)

Nu vreau ca pe mine să mă facă funcția, ci ca eu sa dau ceva funcției sau responsabilității pe care o asum temporar. Am modalitatea mea personală, intimă, de introspecție, autoanaliză periodică, chiar de retrageri periodice de câteva zile. (…)

Soția este un înger păzitor, fiindcă este foarte exigentă cu mine, mă observă obiectiv și îmi spune direct când vede că există riscuri de derapaje.

Vă reproșați ceva până acum?

Dacian Cioloș, Dan Barna: Nu.

Despre veniturile românilor:

Cât credeți că ar trebui să câștige un român pentru a trăi o viață decentă în România?

Dacian Cioloș: Nu știu, nu pot să dau o sumă, ceea ce știu este că orice român trebuie să aibă dreptul la o viață demnă și un loc de muncă plătit în funcție de calificare. Orice român trebuie să aibă posibilitatea și să se califice. De aceea avem nevoie de o reformă a învățământului profesional. În măsura în care dăm oamenilor oportunitatea să se califice, vor găsi și locuri de muncă. Problema mare este deficitul de forță de muncă calificată. Investițiile vor continua să vină dacă vom asigura administrație publică eficientă și un stat care să lucreze pentru cetățean și pentru antreprenori, nu care să îi asuprească. Vom crea locuri de muncă și vor fi locuri de muncă bine plătite.

Domnule Barna, credeți că salariul minim pe economie este suficient?

Dan Barna: Este un element necesar. Cadrul economiei pe care îl reglementează politicienii trebuie să asigure oportunitățile prin care mediul privat să se dezvolte. Dacă ne uităm la industria IT, care a beneficiat de facilități, vedem că ea a explodat (…) Tinerii aceia grozavi antreprenori pot să genereze locuri de muncă cu productivitate bună, care să ofere oportunități pentru ca tinerii să nu plece din țară. (…)

Dacă există condiții propice de dezvoltare, românii din Românie și diaspora vin și umplu golul de servicii de calitate, prin care creșterea economică să fie menținută și să genereze salarii mai mari.

Dacian Cioloș: Va trebui să ne gândim cum să reducem taxarea, impozitarea muncii. Munca este printre cele mai taxate activități economice din România. Trebuie să ne gândim la oportunități pentru tineri, soluții prin care venitul lor să crească și prin reducerea taxelor, a impozitelor, mă gândesc în special la contribuții sociale (…)

Pentru un om care câștigă salariul minim, credeți că este nevoie ca venitul să crească pentru ca acesta să aibă o viață decentă? Da sau nu.

Dan Barna, Dacian Cioloș: Categoric da.

Dacian Cioloș: Nu suntem în situația în care să dezvoltăm locuri de muncă la salariul minim. Avem posibilitatea să stimulăm crearea de locuri de muncă care să fie plătite mai bine și cheia este calificare profesională.

Deși nu întotdeauna, fiindcă există foarte mulți oameni calificați care sunt pe salariul minim. Aproape jumătate din salariați sunt pe salariul minim și dintre ei sun și calificați.

Dan Barna: Ăsta e efectul pervers al impozitării foarte mari pe muncă. (…) Un studiu făcut de colegii noștri arată că la un cost total de 3,000 de euro (un cost al unei poziții de muncă), un român primește 1,200 de euro și un olandez 1.800, bani în mână. Antreprenorii sunt siliți să folosească mecanismul salariului minim și să găsească variante alternative.

Interesele angajatorilor nu coincid întotdeauna cu interesele angajaților.

Dan Barna: Fals.

Vă spun sigur că nu coincid întotdeauna.

Dacian Cioloș: De aia există negociere.

Dan Barna: Ăsta este un tipar de 1900, înainte de 1900, de epoca industrializării.

Domnul Barna, am făcut zeci de interviuri cu muncitori din România. Și nu numai eu, ci și colegii mei.

Dan Barna: Ați făcut și cu angajatorii și v-au spus: ”Eu am interese diferite față de angajații mei”?

Am făcut și cu angajatorii care încearcă să își maximizeze profiturile și de multe ori asta se întâmplă pe spatele angajaților, sau ei sunt presați de alții.

Dan Barna: Într-o piață care are disperată lipsă de forță de muncă, nu salariul este elementul care reglementează piața. (…) Or fi și câțiva țepari sau oameni de rea-credință care vor să jupoaie.

Sunt prea mulți.

Dan Barna: Nu e adevărat, aici neg categoric.

Este o viziune foarte idealistă.

Dan Barna: Nu este idealistă, eu am fost consultant în proiecte europene 10 ani de zile. Am lucrat cu companii multinaționale și companii cu trei angajați, am lucrat aproape în toate domeniile economice. Marea majoritate a antreprenorilor sunt foarte preocupați să își mențină forța de muncă, să o mențină mulțumită și bine plătită, fiindcă altfel pleacă în Occident.

Am discutat cu foarte mulți muncitori din confecții spre exemplu și ceea ce se întâmplă este că sunt angajați pe salariul minim și pleacă spunând că nu au locuri de muncă bine plătite, nu găsesc alternative și nu pot să trăiască.

Dacian Cioloș: Industria manufacturieră a fost printre primele investiții străine în România în anii 90, fiindcă se căuta forță de muncă ieftină. Pe măsură ce economia s-a dezvoltat și au apărut și alte oportunități, aceste companii pleacă mai la est, unde găsesc forță de muncă și mai ieftină decât în România.

Încă sunt peste 100 de mii de angajați, încă e a doua industrie la export, dar nu vreau să vorbim despre industria asta specifică.

Dacian Cioloș: Sunt, dar scade sectorul, atâta timp cât va vrea să exploateze forță de muncă fără a crea valoare adăugată prin produse de calitate.

Vreți să schimbați asta?

Dacian Cioloș: Nu putem schimba noi, o să o schimbe ei. Noi putem să stimulăm. Să stimulăm creativitatea, să stimulăm cercetarea și dezvoltarea. (…) Trebuie să stimulăm servicii mai complexe, care să creeze valoare adăugată. E aceeași poveste și la produsele agro-alimentare: țăranii, producătorii vor câștiga când vor face produse mai elaborate și vor fi ajutați să le vândă direct. Dacă presezi doar pe cost scăzut, atunci și salariul va fi scăzut, dar nu o să facem față concurenței.

Vedeți declarațiile în cadrul videoului.

