La bord se aflau zece oameni, iar toți au murit, anunțase Ministerul rus pentru Situații de Urgență, înainte ca presa rusă să transmită că Prigojin se afla la bord. Din ultimele informații, Evgheni Prigojin a murit.

Momentul prăbușirii a fost surprins în imagini de martori, iar apoi publicate în special de canalele ruse de Telegram Base și Mash.

Ele au fost preluate pe scară largă de mai multe publicații și jurnaliști internaționali, pe Twitter.

Imaginile de la sol, după prăbușire, arată cum aeronava a fost cuprinsă de flăcări.

The Russian Federal Air Transport Agency has announced that an Investigation has been launched to determine the “Cause” of the Aircraft Crash in the Tver Region which Killed all 10 Passengers onboard including Yevgeny Prigozhin. pic.twitter.com/1kguZWO4lr