Reverența de 4 iulie a unui american pentru ce a găsit la noi: „Visul românesc există, eu îl trăiesc! Îmi pare mie rău că voi vă jigniți între voi”

„Eu sărbătoresc și 4 iulie, Ziua Americii, dar și 1 decembrie, ziua României!”. Este declarația emoționantă a unuia dintre baschetbaliștii de calitate din campionatul nostru intern, Monyea Pratt, 37 de ani. A sosit în 2017 în România, a început la CSU Sibiu, a continuat apoi între 2019 și 2021 la Craiova, a trecut apoi pe la CSM Focșani și a închis cercul, revenind la Sibiu.

Ca o recompensă și ca factor de încredere pentru serviciile sale, forward-ul înalt de 1,96 de metri a primit, și acceptat, propunerea de a-și extinde angajamentul cu ardelenii pentru încă un sezon.

Ce spune despre expresia: „Țară frumoasă, păcat că-i locuită!”

Aproape 9.000 de kilometri desparte Alabama natală de România. „Viața mea se desfășoară de atâta vreme printre voi, am învățat atât de multe lucruri despre cultura, istoria, educația românilor. Am trăit în toate regiunile istorice ale țării, am întâlnit oameni de calitate, genul pe care ți-i dorești ca vecini. Am întâlnit oameni de toate felurile în acești ani, aici. Ca peste tot în lumea asta, sunt oameni și oameni”, spune baschetbalistul.

„Dacă locuiesc și muncesc de multă vreme în România, înseamnă că apreciez tot ceea ce mi se întâmplă. Am auzit și eu vorba voastră: «Țară frumoasă, păcat că e locuită!». Din punctul meu de vedere, este pe jumătate adevărată. România e frumoasă, da, dar și oamenii care trăiesc aici sunt la fel, buni. Au suflet bun, în mare parte. Cel puțin pe aceștia i-am întâlnit eu. Și-am întâlnit destui în acești 7 ani”, spune americanul.

„Îmi pare mie rău că vă jigniți între voi, că nu vă susțineți pe cât ar trebui, că vă vorbiți de rău. Cred că aveți un orgoliu prea mare”, a ținut să mai precizeze Monyea într-un interviu acordat Libertatea.

Monyea Pratt, 37 de ani, baschetbalistul celor de la CSU Sibiu, se simte foarte bine în țara noastră

„Ar trebui să fiți mai uniți”

Pratt nu înțelege de ce românii nu se sprijină mai mult. „Spre deosebire de America, de Germania sau de Franța, pentru că știu și cum e acolo, sunteți o țară mai mică, aveți mai puțini locuitori. Ar trebui să fiți mai uniți! Mai interconectați, să faceți lucruri bune împreună, ca țara și locuitorii să crească, să prospere. Sincer, România este în continuă creștere, se vede, se simte de la an la an. Și tot mai mult țara se apropie de lumea occidentală, cred că este pe drumul cel bun”, a comentat americanul.

Zone de relaxare la nivel occidental

Mănâncă românește, adoră mâncarea făcută în casă sau cea tradițională din zona Transilvaniei, îi place muzica românească și plimbările în natură.

„Am avut șansa de a trăi în orașe frumoase, Sibiu și Craiova sunt dezvoltate, Focșani e mai mic, dar este liniștit. Cunosc și Bucureștiul, și Clujul. Sunt peisaje deosebite, Dumnezeu a fost îngăduitor cu România, a desenat-o frumos. Cred că la nivel de restaurante sau de cafenele și pub-uri sunteți la nivelul de sus, comparativ cu Statele Unite și cu Occident. Revin la oameni, și ei merg în pas cu vremurile. Au cultura vestică, sunt oameni deschiși și occidentali”, a mai spus Pratt.

„Poți trăi mai bine cu mai puțin”

Se simte la Sibiu ca acasă. „M-am întors a doua oară, am făcut-o și a treia oară. Ceva mă trage înapoi spre aceste locuri. Am învățat că există și visul românesc, nu doar cel american. Poate că aici nu ai opțiunile multiple de peste Ocean, dar poți trăi liniștit în România, fără să ai frica de violențe, de jafuri sau de război. Că tot vedem atrocitățile din Ucraina sau probleme sociale în vestul continentului. Poți trăi mai bine cu mai puțin!”, este opinia acestuia.

„Nu stau să vorbesc despre problemele sociale sau politice, deschidem niște discuții ce mă depășesc. Important e să gândești viața pozitiv. Lucruri urâte se întâmplă și în America, și în Occident, peste tot. Dar trebuie să te înconjori de oameni buni, ca să atragi lucrurile bune. Asta am realizat în România voastră, care, un pic, este și a mea”, a conchis Monyea Pratt.

