Să mai și râdem… cu bancurile zilei

Un polițist stă într-o intersecție. Trece un șofer pe roșu, cu viteză. Îl fluieră, individul oprește mașina și coboară din ea chior de beat:

– Hai, dom’ polițist, hâc!, că sunt și eu student, hâc!, și am băut un păhărel de bucurie c-am luat toate examenele în sesiunea asta…

– Bine, bine, da’ vezi să nu se mai întâmple, că-ți iau carnetul!

Peste exact un an, scena se repetă: același polițist, aceeași intersecție, același incident, același șofer beat turtă:

– Ce faci mă, tot tu ești? Nu ți-am zis că-ți iau carnetul?

– Hai, dom’ polițist, hâc!, că am terminat și eu facultatea, am băut ceva cu băieții. N-o să se mai întâmple…

– Bine… Dar să știi că e ultima oară când te păsuiesc!

Mai trece un an, scena se repetă: același polițist, aceeași intersecție, același incident, doar că alt șofer. La fel de beat!

– Ai trecut pe roșu, cu viteză și mai ești și beat! Dă carnetul!

– Hai, dom’ polițist, hâc!, că am terminat și eu facultatea și am băut ceva cu băieții.

– Băi, nu încerca să mă păcălești! Ce, crezi că eu nu știu că facultatea s-a terminat anu’ trecut?

Un polițist dă târcoale unui bar în care, de obicei, se cam consumă mult alcool, cu scopul de a prinde câțiva șoferi piliți. Vede cum iese un client, se împiedică și începe să-și caute cheile… Îi ia cam 5 minute. După ce le găsește, se târăște și le încearcă la vreo patru-cinci mașini până ce o găsește pe a lui. Până a ajuns el la mașină, toți ceilalți din bar s-au strecurat bine-mersi, fără ca omul legii să bage de seamă. Polițistul îl așteaptă bucuros pe individ, acum instalat în mașină, să iasă în stradă. Cum apare, îl oprește, îi pune fiola și… stupoare: 0,00% alcool! Polițistul nu mai înțelege nimic. Șoferul, râzând, îl lămurește:

– Teapă, în seara asta eu am fost momeala!

De ziua soacrei, Bulă se prezintă cu un cadou într-o mână și o pușcă în cealaltă.

– La mulți ani, mamă-soacră! Ți-am adus o pereche de cercei de aur!

– Mulțumesc, ginerică, dar cu pușca aia ce vrei să faci?

– Păi, de găuri în urechi nu ai nevoie?

Un tip intră într-un bar:

– Un whisky sau fac ce-a făcut tata…

Barmanul, speriat, îi toarnă repede un whisky.

A doua zi se întâmplă la fel. A treia zi, la fel. Barmanul își ia inima-n dinți și întreabă:

– Nu vă supărați, ce-a făcut tatăl dumneavoastră când n-a primit whisky?

– S-a dus la alt bar.