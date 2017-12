Să mai și râdem… cu bancurile zilei

Dialog între doi tineri căsătoriți.

– Draga mea, eu am regulile mele. Dimineața la ora 8 să fie micul dejun gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. La ora 13 să fie prânzul gata, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Cina să fie pregătită pentru ora 19, indiferent dacă sunt acasă sau nu. Ai înțeles?

– Da, am înțeles. Am şi eu o singură regulă: luni, miercuri şi sâmbătă fac sex, indiferent dacă ești acasă sau nu.

Doi prieteni se întâlnesc dimineața la cafea, unul cu un ochi vânăt.

– Ce-ai pățit la ochi?, îl întreabă celălalt.

– M-a lovit nevasta.

– De ce?

– I-am zis “TU”.

– Doamne, iartă-mă, dar care este relația la voi în familie că te-a lovit pentru asta?

– Păi, aseară, când mâncam mi-a zis: “Știi dragă, noi nu am mai făcut sex de trei luni”. Și eu i-am răspuns: “Poate TU.”

Trei berze seara la cină discutau despre ce-au făcut în cursul zilei.

– Eu am dus o pereche de bebeluși gemeni, drăguți foc.

– Eu am dus un bebe negru adorabil.

– Eu am mai speriat vreo două studente.

Un bătrân de 90 de ani îi spune doctorului său:

– Nu m-am simțit niciodată atât de bine. Am o mireasă de 18 ani cu care voi avea un copil. Ce ziceți de asta ?

Doctorul se gândește un minut şi apoi spune:

– Am un prieten mai în vârstă care este vânător şi nu lipsește de la nici un sezon. Într-o zi când se cam grăbea și a luat umbrela în loc să ia pușca. Atunci când a ajuns în pădure, a văzut un iepure care stătea lângă un râu. Și-a ridicat umbrela, a făcut “bang” şi iepurele a căzut mort. Ce zici de asta?

Bătrânul răspunde:

– Eu aș zice că altcineva i-a omorât iepurele.

Doctorul:

– Exact!

Doi poliţişti pe un aeroport.

– Măi, eu nu pot să înţeleg cum poate un terorist să deturneze ditamai avionul care e aşa de mare!

– Măi tâmpitule, nu-l deturnează când e la sol, ci în aer, când se face mic de tot.

Psihiatrul întreabă:

– Au mai existat în familia dumneavoastră cazuri cu boli mintale?

– Da, acum trei ani sora mea a refuzat să se căsătorească cu un american miliardar.

O femeie căuta o carte în bibliotecă.

Soțul o întreabă:

– Ce cauți, dragă?

– Știi unde-i cartea aia “Cum să trăim până la 140 de ani”?

– Da, tocmai am aruncat-o.

– De ce?

– Începuse maică-ta s-o citească!