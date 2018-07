Nancy Sinatra a murit. Prima soție a lui Frank Sinatra s-a stins la 101 ani

Moartea lui Nancy Sinatra a fost anunțată de fiica sa, scrie New York Post.

„Mama a încetat din viaţă liniştită, noaptea aceasta, la vârsta de 101 ani. A fost binecuvântarea şi lumina vieţii mele. Mulţumesc pentru tot", a scris Nancy Sinatra Jr, într-un mesaj publicat pe Twitter.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. ??

