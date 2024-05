De asemenea, Ministerul israelian de Externe a precizat că ambasadorul israelian la Moscova colaborează cu autoritățile ruse.

„Statul Israel privește cu gravitate încercările de a face rău cetățenilor israelieni și evreilor de oriunde”, a transmis ministerul israelian.

Totodată, un oficial israelian din domeniul securității, citat de The Times of Israel, a declarat că „un număr limitat de israelieni și evrei sunt în prezent izolați și sub pază la aeroportul” din Mahacikala.

„Depunem eforturi pentru ca aceștia să plece cu un zbor de legătură spre Moscova, odată ce condițiile o vor permite”, a adăugat el.

„Oficiali israelieni din domeniul securității și ambasadorul israelian colaborează cu autoritățile locale de securitate”, a mai spus oficialul citat.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a cărui țară se află în război cu Rusia din februarie 2022 și care este el însuși evreu, a comentat și el incidentul.

Într-o postare pe rețeaua de socializare X, liderul ucrainean a descris imaginile ca fiind „îngrozitoare”.

Appalling videos from Makhachkala, Russia, where an angry mob broke into the airport searching for Israeli citizens on the flight from Tel-Aviv.



This is not an isolated incident in Makhachkala, but rather part of Russias widespread culture of hatred toward other nations, which… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2023

„Acesta nu este un incident izolat în Mahacikala, ci mai degrabă o parte a culturii de ură generalizată a Rusiei față de alte națiuni, care este propagată de televiziunea de stat, experți și autorități”, a afirmat Zelenski, potrivit The Times of Israel.

„Ministrul rus de externe a făcut o serie de remarci antisemite în ultimul an. Președintele rus a folosit, de asemenea, insulte antisemite”, a adăugat președintele ucrainean.

Aeroportul din oraşul Mahacikala a fost închis, duminică, după ce un grup de persoane a năvălit pe pistă, după ce s-a anunţat că un avion care vine din Israel urmează să aterizeze.

– All passengers are gone. Honest!



– And where did they go to?



– Dont know.



– And how many?



– Dont know, brother.



Zombie apocalypse in 🇷🇺 Makhachkala goes on. pic.twitter.com/tkgONacLmZ — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 29, 2023

Conform presei ruse de stat, oamenii au apărut pe acoperişul aeroportul şi pe piste. Înregistrări video postate pe Telegram arată zeci de bărbaţi doborând bariere. În incinta aeroportului, manifestanții au început să controleze maşinile.

It is unusual to witness protests in Russia, as the country often maintains a strict stance on public demonstrations and dissent.



Muslim protesters have encircled the plane arriving from Israel. pic.twitter.com/wfwuKvWTtG — Russian Market (@runews) October 29, 2023

Agenţia aviaţiei ruse a anunţat ulterior că aeroportul din capitala Daghestanului a fost închis temporar şi că forţe de ordine au fost deplasate la faţa locului. Autoritățile ruse au subliniat că situația este sub control.

Foto: captură video olexander scherba / Twitter.com

