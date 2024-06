Această înregistrare video a răpirii celor trei tineri israelieni care participau la un festival de muzică a circulat larg pe internet de la 7 octombrie.

În pofida violenţei imaginilor, rudele lor au decis să le difuzeze din nou.

„Lumea trebuie să vadă cât de oribilă a fost acea zi”, declară Michael Levy.

Fratele său, Or Levy, apare în această înregistrare video, culcat pe plaforma unei camionete, înconjurat de combatanţi Hamas puternic înarmaţi.

El era plin de sângele soţiei sale, ucisă în acea zi.

„Să-mi văd fratele fără apărare, terifiat, este foarte dureros. Eu sunt mai mare ca el. Când eram mai tânăr, aveam obiceiul să-l apăr. Dar în acea zi, nu am putut să fac nimic pentru el”, îşi exprimă regretul Michael.

El luptă de atunci pentru eliberarea fratelui său.

„Fratele meu, Or, are un fiu care împlineşte azi trei ani. Când mă întrebă unde sunt părinţii săi, eu nu ştiu ce să-i spun. Încerc doar să nu plâng”, declară el.

În vederea eliberării ostaticilor este nevoie de încheierea unui acord cu Hamas, şi nu de un acord parţial, aşa cum vrea premierul israelian Benjamin Netanyahu, subliniază Forumul Familiei Ostaticilor.

Este nevoie de „un acord global, pentru toţi ostaticii”, pledează Forumul.

„Odată eliberaţi ostaticii, acest război ar trebui să înceteze”, conchide Michael Levy.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told Channel 14 on Sunday that he is willing to pause the war on Gaza for a “partial deal”, seemingly contradicting reports that Israel had agreed to a proposal in May which would lead to a permanent ceasefire. pic.twitter.com/N0Vj7Q1lGw