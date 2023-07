Aproximativ 20% din armamentul și vehiculele trimise de Ucraina pe linia frontului au fost avariate sau distruse în primele săptămâni ale contraofensivei, notează NYT.

Potrivit sursei citate, acest lucru a forțat Ucraina să își regândească strategia și să încetinească puțin ritmul, ca să diminueze pierderile.

Early in the counteroffensive, Ukraine lost as much as 20 percent of its weapons and armor. The rate dropped as the campaign slowed and commanders shifted tactics. https://t.co/Yx2T7LtWjh