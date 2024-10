„Dacă aceste hotărâri vor fi aprobate de consilierii generali, referendumul va avea loc pe 24 noiembrie, simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale”, a scris Nicușor Dan într-o postare pe Facebook.

Dacă rezultatul ar fi favorabil la cele două subiecte atinse de primarul general, Primăria Capitalei ar căpăta un control mai mare asupra finanțelor. Astfel, toate autorizațiile de construire ar urma să fie aprobate doar de Primăria Municipiului București.

Care vor fi întrebările de pe buletinul de vot

„Cele două întrebări la care îi invit pe bucureșteni să se pronunțe prin ”DA” sau ”NU” sunt următoarele:

1 – > Sunteți de acord ca repartizarea între Primăria Municipiului București și Primăriile de Sector a impozitelor pe venit și a taxelor și impozitelor locale colectate de la bucureșteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului București?

2 –> Sunteți de acord ca Primarul General al Municipiului București să emită Autorizațiile de Construire pe întreg teritoriul administrativ al orașului?”

Demersul lui Nicușor Dan survine după cel mai mare scandal public între Primăria Generală și una locală. După ce Daniel Băluță, edilul sectorului 4, a demarat instalarea gardurilor pentru a reface planșeul din Piața Unirii, Nicușor Dan a reușit să blocheze planul primarului de sector.

Conflictul din Piața Unirii s-a soldat cu dosar penal

„Am emis o dispoziție prin care am dispus ca Poliția Locală Municipală să desființeze construcțiile ilegale de pe terenul nostru. Am înaintat acestă dispoziție constructorului, nu vrea să demoleze. Dacă Poliția Locală este împiedicată, am cerut sprijinul Poliției naționale. Această construcție nu se va face fără autorizație legală”, a declarat Nicușor Dan.

În urma incidentelor, pe care Libertatea le-a relatat pe larg, Poliția Capitalei a anunțat că a fost deschis dosar penal. „Având în vedere sesizarea referitoare la vatămarea unor persoane, polițiștii Serviciului de Poliție pentru Centrul Vechi au condus conducătorul vehiculului la sediu și au întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și lovire sau alte violențe, în cadrul căruia se vor efectua cercetări, sub coordonarea unității de parchet”

