Nono Semen (PRO FM) a vorbit despre Andrei Gheorghe, pe Noizz.ro. Codin Maticiuc și Otravă l-au invitat pe Nono Semen (realizator PRO FM), la emisiunea “Otravă pentru Codin” de pe Noizz.ro, ca să vorbească despre dispariția atât de bruscă și neașteptată a lui Andrei Gheorghe dintre noi. Mai ales că Nono îi datorează cariera în radio, dar nu a uitat nici de relația de prietenie care i-a legat.

Dar, înainte de toate, iată ce a declarat Nono Semen despre Andrei Gheorghe, pentru Pro FM, postul de radio care i-a consacrat pe amândoi:

Revenind la emisiunea de la Noizz.ro, Nono a povestit cum l-a cunoscut pe Andrei și cum au devenit prieteni:

“În primul rând, este un moment de sarcasm și ironie, pe care el l-ar fi gustat, acela de avorbi despre moartea sa, azi, de Ziua Internațională a Fericirii. A fost un șoc mare, vestea morții sale… Am vb cu el la telefon, săptămâna trecută, cred că joi, mai ieșeam la o cafea. Mă chema la el acasă, destul de des. Era ok, când am vb cu el…

Mi l-a prezentat cineva, la un eveniment. Dialogul nostru a durat doar 30 de secunde, timp în care m-a invitat în studio, la emisiunea Midnight Killer. Ulterior, m-a întrebat de radio, de ceea ce făceam la postul unde lucram în Târgu-Jiu (orașul natal al lui Nono Semene – n.r.) și mi-a cerut un demo. El era directorul postul Pro FM, atunci. ‘Poți să vii la noi, de săptămâna viitoare?’

Noi ne-am apropiat mai mult, după ce a plecat el din radio și n-am mai fost colegi. Era omul de la care așteptai răspuns la orice și avea răspuns la orice. Se pricepea la orice domeniu și nu era un dur. Era doar o armură a sa, un rol, un joc. De fapt, era un alt personaj, dacă îl cunoșteai… Era sentimental și sensibil. Un monument de bunătate și altruism. Oricum, nu l-am perceput un dur, nici înainte de a-l cunoaște. Cuvântul cool a fost inventat pentru el…

Ca un fapt divers, Andrei nu și-a luat nicio amendă de la CNA (Consiliul Național al Audiovizualului), pentru că a știut cum să spună chestiile nasoale, fără să fie sancționat. În plus, m-a învățat să fiu punctual. El era foarte punctual, nu îi plăcea să aștepte, dar nici să întârzie. Doamne, ce mi-a făcut când am întârziat 10-15 minute, la un moment dat! Și doar ne întâlneam la o terasă. Și îl sunasem să îi spun că ajung mai târziu…

În ceea ce privește mașinile, acum conducea un un Golf (Volkswagen – n.r.), dar avea și un Logan MCV, carosat, galben. Personalizat Îi plăcea mult, căra multe cu el! Avea și un mesaj pe spate, ceva, cu Pussy!

Se sție că Andrei era născut în Rusia și știa bine limba rusă, dar îl ura pe Vladimir Putin, cel care tocmai a câștigat un nou mandat de președinte, și în general, politicexpansionistă a Rusiei. ‘Ăștia sunt foarte răi’, spunea el.

Îți rămânea impregnat, după ce ajungeai să îl cunoști. Ca o rudă de sânge. Azi, am plâns necontrolat, deși am pierdut mulți prieteni și rude, până acum. La mine lipsește ceva, de azi”, a încheiat, trist și obosit, Nono Semen…