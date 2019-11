De Adrian Cochino,

Votul pentru noul ambasador american la București a venit miercuri, după câteva zile de amânări, în plenul camerei superioare a Congresului.



Pagina oficială a senatului american a înregistrat 65 de voturi pentru și 30 împotrivă. Cinci senatori nu au votat.



Votul s-a împărțit pe tabere politice, Zuckerman fiind susținut de republicani și respins de democrați.

Adrian Zuckerman primise anterior avizul Comisiei de specialitate a Senatului american.

Acesta a fost propus pentru funcția de ambasador SUA la București de către președintele american Donald Trump.

Ce promite noul ambasador american

Zuckerman îi ia locul lui Hans G Klemm, cel care a fost numit de fostul președinte al SUA, Barack Obama, drept ambasador la București.



Klemm s-a remarcat printre altele prin declarațiile pe tema luptei anticorupție și a statului de drept.



Și Zuckerman a declarat în vară, la audierile din Congres, că va sprijini anticorupția din România.

”România trebuie să continue să lupte împotriva corupţiei, să creeze un climat favorabil investiţiilor, să investească în infrastructură, sănătate şi educaţie şi să întărească administraţia publică. Lupta anticorupție şi independenţa sistemului judiciar sunt vitale pentru prosperitatea şi securitatea României pe termen lung”, a spus Zuckerman la audieri.



Cine este Adrian Zukerman

Adrian Zuckerman a fost admis în baroul din New York în anul 1984, în prezent fiind partener al firmei internaționale de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

Recomandări El e bărbatul care a spulberat ursul în Harghita. Primele declarații

Anterior, acesta a deținut funcția de judecător în cadrul Real Estate Board. A emigrat din România în Statele Unite la vârsta de zece ani, fiind fluent în limba română.



Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.

