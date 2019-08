De Daniel Conțescu,

La Radio Oltenia Craiova, un concurs de angajare încheiat pe 13 august a iscat nemulțumire și a zgândărit revolta care mocnește în interiorul postului, determinându-i pe angajați să vorbească.

În perioada 5-13 august a fost organizat un concurs pentru ocuparea a 3 posturi de reporter la studioul teritorial Craiova. S-au înscris 9 concurenți, iar în faza finală au ajuns patru jurnaliști, printre care și Luiza Gheorghița Paraschivu.

Cu 15 ani experiență, Luiza a fost declarată admisă după faza de selecție a dosarelor, etapă derulată pe 5 august, și după la proba scrisă, unde condiția obligatorie era să acumuleze minimum 70 de puncte.

Luiza Gheorghița Paraschivu are de experiență strânsă la TVR Craiova, Digi Craiova și la TV Oltenia, a picat interviul.

Ziarista a făcut contestație, reclamând anomalii la proba orală. În memoriul care a primit numărul de înregistrare și care a intrat în posesia redacției noastre, Luiza povestește cu lux de amănunte pasaje din interviu.

Alexandru Mogoșeanu ar fi nesocotit planul de interviu și criteriile de evaluare. Jurnalista a fost întrebată cine ține banii în casă și a fost pusă să recite o poezie. Fata a refuzat, socotind întrebările nepotrivite și fără relevanță.

”Unde lucrează soțul?”, ”Cine ține banii în casă?”, ”Soțul tău are vreodată dreptate?”, dar și alte aspecte din viața personală, fără legătură cu activitatea profesională. Jurnalista a refuzat să răspundă la întrebările cu caracter familial, mai ales că partenerul său de viață lucrează într-un post sensibil la Administrația Națională a Penitenciarelor, fapt care a stârnit nervozitatea președintelui comisiei, adică a lui Alexandru Mogoșeanu.

Unul dintre cei din comisie i-ar fi cerut să relizeze un interviu cu managerul Radio Oltenia Craiova, președintele Alexandru Mogoșeanu. La întrebarea ”Ce sfaturi le-ați da tinerilor jurnaliști care vor face parte din echipa Radio Oltenia Craiova?”, Mogoșeanu ar fi replicat: ”Nu e treaba ta, nu e cazul tău!”.

”Prin acest răspuns și ținând cont de faptul că nu eram ultima candidată ce treabuia evaluată la proba interviu, consider că președintele comisiei, în mod direct, a influențat membrii comisiei și s-a antepronunțat privind rezultatul concursului”, încheie Luisa.

Jurnalista susține că nu i s-a permis întregistrarea interviului, însă solicită o copie a stenogramei procesului verbal.

Cazul a ajuns până la București, la conducerea centrală a SRR, care i-ar cerut notă explicativă lui Mogoșeanu.

Toate reproșurile se îndreaptă asupra managerului Alexandru Mogoșeanu, care a fost și președintele comisiei de examinare.

”Acest Alexandru Mogoșeanu, zis Ducu, este fiul unui ofițer de Securitate. De când PSD l-a numit, a dus audiența în cap. Prin radio se știe că sora lui, Liana Aurelia Corbeanu, i-a fost diriginte și profesoară de franceză Olguței Vasilescu la Colegiul Național Elena Cuza. Mai nou, anunță cu surle și trâmbițe că va fi înscris în Uniunea Scriitorilor din România. Cea mai preocupare a lui, întrucât îi permite timpul, este de a stat toată ziua pe Facebook”, au povestit pentru Libertatea surse de la Radio România Oltenia-Craiova, ”aripa” oltenească a Radio România Actualități.

Iată ce scrie ”Ziarul de Craiova”:

”S-au acutizat nemulțumirile mai multor angajați ai Radio Oltenia Craiova la adresa directorului Alexandru Mogoșeanu. O parte dintre cei care lucrează în instituție vorbesc despre nereguli grave pe care omul din conducere le face și care îi afectează în mod direct. În plus, se vorbește despre deturnarea în folosul personal a unor bunuri din Radio, precum și decontări ale unor serviciii pe care Mogoșeanu le face în folosul său și al familiei sale. Nemulțumirile au ajuns și la urechile directorului care s-a hotărât să le răspundă subalternilor pe grupul comun de Facebook, oferind însă amănunte halucinante și ironice.

Mișcarea de nemulțumire din Radio Oltenia Craiova durează de câțiva ani, dar angajații au devenit vocali abia de curând. Ei acuză comportamentul dictatorial față de unii subalterni, dar și unul preferențial pentru alții. Așa se face că apropiații lui Mogoșeanu ar beneficia de salarii de peste 4.000 de lei, în timp ce alții abia depășesc un venit de 2.000 de lei. În plus, evaluările anuale se fac tot în baza unui sistem de notare preferențial. O dovadă în acest sens este faptul că, la începutul acestui an, patru dintre angajați au ales să conteste către superiorii din București calificativele primite de la directorul regional. Cu toții au primit soluții favorabile contestațiilor lor, pentru al treilea an consecutiv de când există această practică.

O altă acuzație la adresa lui Mogoșeanu se referă la utilizarea mașinilor din Radio în scop personal. Acesta ar conduce chiar mai multe mașini într-o singură zi pentru a nu atrage atenția asupra numărului mare de kilometri parcurși. Anul trecut, într-unul dintre autoturismele Radio Oltenia Craiova a fost surprins câinele directorului, închis în mașina de serviciu, în parcarea Mall-ului din Craiova

Printre acuzațiile aduse lui Mogoșeanu sunt și cele care vizează deconturi ale unor servicii de care beneficiază el și familia sa, din bugetul Radiodifuziunii Române: petreceri , mese la restaurant sau reparații ale mașinii fiului.



Dovada că aceste probleme sunt cunoscute și de Alexandru Mogoșeanu o reprezintă explicațiile pe care acesta s-a simțit să le ofere pe grupul de Facebook al angajaților Radio Oltenia Craiova. Doar că printre declarațiile referitoare la mașini și deconturi, directorul a strecurat ironii și amănunte despre orientarea sexuală a fiului său sau poziția pe corp a unei alunițe a soției.

Referitor la aniversarea mea din anul 2016, care s-a desfășurat la pensiunea ”La Izvoare”, din localitatea Beharca, la împlinirea vârstei de 50 de ani, există un dosar cu documente (facturi, bonuri de casă etc.) care confirmă inclusiv plata cazării invitaților din alte orașe. Toate reparațiile făcute pentru mașinile personale sau cele ale instituției la Nordservice Craiova, sunt însoțite de documente, precum și de FILMĂRI, iar piesele schimbate sunt depozitate la service, tocmai pentru a se vedea că a fost necesară schimbarea lor. Fiul meu nu are o prietenă; este concentrat pe învățătură și mici pasiuni ale sale. Așadar, nu este homosexual”, le-a scris Alexandru Mogoșeanu angajaților săi.

Presa locală l-a descris pe Mogoșeanu ca pe un conducător cu probleme. Iată ce scrie ”Ziarul de Craiova”: