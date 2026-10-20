O femeie din Iași a împrumutat 5.200 de lei, dar trebuia să dea înapoi 30.273 de lei. Detaliul din contract care a salvat-o

O femeie din Iași a împrumutat 5.200 de lei de la o instituție financiară nebancară (IFN), dar contractul prevedea că trebuie să returneze aproape de șase ori mai mult. Când nu și-a mai putut achita ratele, creditorul i-a cerut să plătească anticipat o sumă uriașă. Un detaliu din contract, descoperit de inspectorii Protecției Consumatorilor, a schimbat însă situația.

A împrumutat 5.200 de lei și trebuia să returneze 30.273 de lei

Femeia a încheiat contractul de credit cu Finopro IFN SA în mai 2023, pentru o perioadă de cinci ani, până în 2028. Dobânda anuală efectivă (DAE) era de 232%, iar ratele lunare ajungeau la aproximativ 500 de lei. În total, pentru cei 5.200 de lei împrumutați, femeia urma să ramburseze 30.273 de lei, potrivit Ziarului de Iași.

Problemele au apărut după ce clienta nu și-a mai putut plăti ratele. În iulie 2025, IFN-ul a declarat scadența anticipată a creditului și i-a cerut să achite imediat aproximativ 20.400 de lei. Din această sumă, 5.107 lei reprezentau principalul restant, aproximativ 2.900 de lei erau dobânzi restante, iar 12.365 de lei reprezentau dobânzi pentru perioada rămasă până la finalizarea contractului, în 2028.

Protecția Consumatorilor a descoperit o problemă în contract

Femeia s-a adresat Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Iași, iar inspectorii au verificat modul în care fusese calculată datoria. Aceștia au constatat că IFN-ul nu avea dreptul să solicite dobânzi pentru anii următori, după declararea scadenței anticipate. Datoria a fost astfel recalculată la 8.012,09 lei, cu peste 12.000 de lei mai puțin decât ceruse instituția financiară, iar Finopro IFN SA a primit și o amendă de 20.000 de lei.

Instituția financiară a contestat sancțiunea în instanță, susținând că dobânzile erau prevăzute în contractul semnat de clientă. Judecătorii au respins însă argumentul companiei. Potrivit OUG nr. 50/2010, după declararea scadenței anticipate, creditorul poate percepe numai dobânda penalizatoare permisă de lege, nu și dobânda aferentă perioadei viitoare.