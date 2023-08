Nenorocirea a avut loc la Hotel Tineret, aproape de centrul orașului, unde tânăra mamă în vârstă de 23 de ani se cazase de scurtă vreme cu cei doi copii ai ei. Ea ocupa o cameră la etajul 1 și de la fereastra acesteia a sărit cu băieții în brațe.

Vladimir, băiețelul de doar 2 ani, n-a mai putut fi salvat de medici. Fratele lui mai mare cu un an, Gabriel, e în stare critică. A fost transferat la spitalul de copii din Iași în comă, duminică noaptea.

„Copilul este în stare gravă în continuare, în comă profundă, nu putem să îl operăm fiindcă nu are leziuni chirurgicale, sunt leziuni cerebrale difuze. Are un captor de presiune intracraniană, dar prognosticul este foarte rezervat. Creierul este plin de sânge, dar este difuz, nu avem cum să intervenim chirurgical”, a declarat dr. Marius Dabija, director medical al Spitalului de Neurochirurgie din Iași.

Femeia este originară din Albeşti, judeţul Botoşani. Duminică, ea ar fi venit, cu un microbuz, la Botoşani, ca să-i ducă pe băieți să se joace în Parcul Mihai Eminescu. A întârziat în oraș și cum a descoperit că nu mai are microbuz să se întoarcă acasă a mers la Hotelul Tineret, ca să se cazeze.

Seara însă, când copiii dormeau, ea i-a luat în brațe și a sărit pe fereastră. Ea a aterizat pe un acoperiș aflat sub fereastră, dar pe băieți i-a scăpat din brațe și aceștia s-au lovit violent de trotuarul de sub fereastră.

Paznicul hotelului a auzit zgomotul şi a ieşit din clădire, moment în care i-a văzut pe cei doi copii căzuți pe beton. Bărbatul a sunat imediat la 112, în timp ce mama stătea pe acoperiș, deasupra lui.

Mai multe echipaje de Poliție, ambulanțe, șefii IJP Botoșani și un negociator au ajuns la fața locului la foarte scurt timp după apelul la 112. Negociatorul a încercat aproape două ore să o convingă pe tânăra de 23 de ani să coboare de pe acoperișul de unde amenința că se va arunca.

În timpul negocierilor, câțiva pompieri au reușit să intre în cameră și apoi să o imobilizeze pe femeie. A fost coborâtă din hotel pe brațe, de pompieri, apoi preluată de o ambulanță SMURD și transportată la spital.

Potrivit Monitorului de Botoșani, atunci când se negocia cu ea, dar și când a fost scoasă din hotel, tânăra mamă repeta obsesiv, printre lacrimi: „Nu am vrut să le fac nimic! Nu am vrut să le fac aşa ceva”. Femeia a fost internată la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean.

„Intervenţia a fost una foarte dificilă având în vedere gradul de risc. Au fost implicaţi doi copii minori şi o mamă care se afla într-o stare vădită de excitare psihică. Era foarte agitată, era foarte emoţională. Repeta obsesiv «ce am făcut, îmi pare rău pentru ce am făcut, nu vreau să merg la puşcărie, nu vreau să creadă lumea că sunt nebună». Am reuşit prin discuţiile cu ea să am momente de luciditate prin care ea a comunicat faptul că a venit din comuna Albeşti, de unde este, cu copii în Botoşani pentru a se juca în parcul Mihai Eminescu”, a declarat negociatorul agent şef principal Ovidiu Apostoaie din cadrul IPJ Botoşani.

Soţul femeii se afla duminică la Bucureşti. Acesta spune că spre seară femeia i-a trimis un mesaj

„urât” fără a preciza ce anume a scris şi că la final i-a spus „Adio”.

Speriat, bărbatul a încercat să ia legătura cu femeia şi a sunat-o, în repetate rânduri, însă aceasta nu a răspuns. Apoi, spune el, a încercat să sune şi la rude, pentru a afla ce s-a întâmplat, însă

nici acestea nu i-au răspuns.

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară puteţi contacta Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00 la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic puteți contacta hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă non-stop.

În cazul în care simțiți că sinuciderea este iminentă, apelați de urgență 112.

