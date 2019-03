Femeia și-a scris pățania pe Facebook, iar cazul a fost relatat de cei de la republicanews.ro.

„Azi 07.03.2019, ora 6:00, am ajuns la spitalul de urgențe Petrolul cu fetița mea de 3 ani aflându-se într-o stare rea!!Așteptând 40 de minute, Doamna asistentă mi-a spus că se poate aștepta și până la 4 ore! Dar eram doar eu și fetița. Alți pacienți nu mai erau… de ce se poate aștepta 4 ore când nu era nimeni altcineva???

Exista această regulă când este vorba de urgentă? Exista regula asta??? Când într-un târziu a sosit doamna Doctor Iuliana Niță, cu ochii umflați de somn și părul ciufulit, m-a ignorat total spunându-mi că am de așteptat…Am întrebat-o din nou cât mai am de așteptat, specificând ca mai am un bebeluș de un 1 lună de zile în mașină…. Răspunsul doamnei Doctor Iuliana Niță fiind «dacă vrei, să pleci pleacă» …

Într-un final am plecat cu copilul neconsultat”, a povestit mama.

Pe materialul video se aude un dialog între mamă și o asistentă. „Este normal să o aștept pe doamna doctor să doarmă?”, a întrebat mama revoltată. „Da, este normal”, i-a răspuns asistenta.

Recent, la același spital s-a mai înregistrat un caz care a șocat opinia publică.

