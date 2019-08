De Andreea Archip,

Deja un judecător de la Tribunalul București a decis ca băiețelul să ajungă la tatăl din Marea Britanie, cu care nu a locuit niciodată. Decizia nu este definitivă și avocații Dianei, mama băiețelului, au contestat-o, dar spun că tot nu se pot dezmetici după hotărârea instanței.

Diana are o voce de copil. Și totuși, când vorbește despre necazurile prin care a trecut în ultimii ani, tonul devine serios și trădează determinarea ei. E o mamă care își apără copilul, pe Matteo.

Mai întâi iubire, pe urmă scandal

Povestea ei începe cu o iubire. Românca de 34 de ani l-a cunoscut acum patru ani pe tatăl copilului, un tânăr care lucra, la fel ca și ea, în domeniul IT, într-una din corporațiile din Marea Britanie. După un an de relație, tânăra a rămas însărcinată.

„M-a obligat să avortez și m-a amenințat că, dacă nu avortez, va face tot posibilul să-mi ia copilul. Am făcut acest avort pentru că m-am simțit amenințată, până atunci nu-l mai văzusem așa. Apoi am fost într-o perioadă în care sufeream enorm pentru că mi-am dorit acel copil, dar am hotărât să rămânem împreună totuși. Și am rămas din nou însărcinată, în octombrie 2016”, povestește Diana.

Doar că relația s-a deteriorat treptat până atunci.

„În decembrie, cred că pe 30 decembrie 2016, am avut febră și i-am cerut să-mi aducă niște pastile, singurul pe care puteam să îl iau era paracetamolul. A venit la 4 dimineața, foarte supărat, și m-a lovit în burtă. A fost primul incident violent. M-a lovit, m-a bruscat, au început injuriile și m-a dat afară din apartament, în cămașă de noapte, în plină iarnă. M-a ținut jumătate de oră și apoi, dimineață, mi-am făcut bagajele și am plecat la apartamentul meu”, povestește tânăra.

Când i-a cerut pensie alimentară, nu și-a mai recunoscut copilul

Din acel moment, protecția copilului londoneză a intrat pe fir și a început o anchetă.

Diana a refuzat să depună însă vreo plângere în cazul fostului ei iubit.

„Au intervenit serviciile sociale și a apărut informația cum că aș avea un istoric de boli mentale. Și am depus dovezi că nu sunt bolnavă mental. Când persoana de la serviciile sociale a venit la mine în casă, m-a amenințat și mi-a spus să nu-l mai contactez niciodată. Legal, nu au voie așa ceva”,

povestește românca.

Tânăra spune că apoi s-a mutat în altă parte a Londrei, dar a trecut din nou prin aceeași poveste.

„Noii asistenți sociali au rectificat informația și au scris că nu am un istoric de boli mentale, dar au scris altceva foarte grav: cum că aș vrea să-l șantajez pe tatăl copilului pentru a obține bani. Deși eu am cerut doar o pensie alimentară a cărei sumă oricum nu a fost stabilită de mine. Erau peste 1.300 de euro și i-aș fi folosit pentru un babysitter. Astea sunt costurile în Londra”, povestește românca.

Diana spune că, atunci când i-a cerut pensia alimentară, bărbatul a început să riposteze. Acesta nu și-a recunoscut copilul, care oricum a fost înregistrat de la început la Primăria Focșani. Chiar și după testul de paternitate, bărbatul nu i-a plătit pensia alimentară copilului.

Dianei i-a expirat contractul de muncă în Anglia și a decis să revină în România.

A luat decizia, spune ea, gândindu-se și la Brexit. A obținut un contract de muncă în Spania și a locuit, alternativ, în Spania și România.

„M-am simțit discriminată, judecătoarea mă vedea ca pe o imigrantă”

Înainte de a pleca din Anglia, Diana s-a reprezentat singură în instanța din Londra și a încercat să explice de ce a fost nevoită să își găsească de muncă în altă țară.

„Judecătoarea m-a ignorat, ba chiar a început să râdă, m-am simțit discriminată și mi-am dat seama că mă vede ca pe o imigrantă și nimic mai mult”, spune Diana.

Aceeași judecătoare i-a spus că ar trebui să înapoieze pașaportul ei și pe cel al fiului ei, Matteo. „Aș fi fost sechestrată în Marea Britanie fără un document”, își amintește Diana șirul de absurdități.

„Știe că singurul mod de a mă răni este să-mi ia copilul și, evident, pe de altă parte, e problema de pensie alimentară. El a început să mă dea în judecată abia după ce i-am cerut pensie alimentară. Deși nu cred că s-ar îngriji vreodată. Este o încălcare a drepturilor omului”, mai spune tânăra.

„E în interesul copilului, când n-a locuit niciodată cu tatăl, să îl trimită în Anglia?”

Diana a decis să deschisă, în noiembrie 2018, la o instanță din România, un proces pentru obținerea exclusivă a drepturilor părintești. Dosarul are primul termen abia în noiembrie 2019.

În aprilie 2019, fostul său iubit i-a făcut plângere, la o altă instanță din România, pentru răpire internațională de copii. Dosarul s-a judecat și, în două luni de la înregistrare, instanța s-a și pronunțat, admițând cererea tatălui copilului.



Ea spune că în decizia Tribunalului București se vorbește de interesul superior al copilului, dar nu se ține cont de faptul că, de când s-a născut, băiețelul nu a stat decât cu mama, iar tatăl acestuia nu spune unde va sta cu el în Anglia.

„E în interesul suprem al copilului când n-a locuit niciodată cu tatăl și a fost numai la mine? Și să-l trimită în Anglia unde nu a fost dată nicio adresă…”, spune cu durere tânăra.

Avocații Dianei sunt deciși să meargă până la CEDO, dacă instanțele din România nu îi vor da tinerei câștig de cauză.

„Vom înregistra un apel prin care solicităm ca sentința să fie anulată din cauză că a fost solicitată de o persoană fără calitate procesuală activă, singurul reclamant este, în opinia noastră, Ministerul Justiției. Un alt aspect este că instanța a reținut inexact că acest copil ar fi fost luat ilicit din Anglia, mama a plecat când nu mai avea de lucru”, spune avocatul Dumitru Maereanu.

„Oricum, tatăl nu a oferit o adresă în Londra unde copilul să se întoarcă. În plus, nu i-a oferit nici afecțiune sau sprijin material. Instanța nici măcar nu a indicat o adresă exactă a returnării copilului” – avocatul Dumitru Maereanu.

Contactat de Libertatea, avocatul tatălui copilului a refuzat să comenteze în vreun fel cazul.

Citeşte şi:

Ambulanța ajunge fără medic după o oră și 20 de minute la o fetiță într-o criză de epilepsie. „Un copil a avut nevoie de ajutorul statului român și acesta și-a bătut joc de el!”

Cum explică managerul Ambulanței Iași intervenția întârziată în cazul fetiței de 5 ani care a suferit o criză de epilepsie

Sistemul de urgență în România versus SUA: Operatorii 911 sunt instruiți, dispecerii 112 par puși acolo prin tragere la sorți

GSP.RO Firea introduce taxă pentru mașini în București de 75 de lei pe lună! Cât plătesc cei care nu sunt din București

Unica.ro Ultimă oră de la IML. Cui aparțin oasele găsite în pădurea de lângă Caraca

Viva.ro Michelle și Barack Obama au divorțat, după 27 de ani! Motivele sunt incredibile...