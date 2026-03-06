Oana Țoiu spune că Irina Ponta nu a fost dată jos din autobuz sau din avion și că Victor Ponta minte

Ce spune Oana Țoiu după scandalul făcut de Victor Ponta

„Cetățenii români s-au înregistrat în prealabil în bazele de date anunțate de Ministerul Afacerilor Externe de la începutul crizei și la adresa de mail oficială a consulatului. Pe aceste canale nu a putut fi identificată cererea de asistență a părinților pentru minora neînsoțită, nici autonotificarea în aplicația de călătorii privind prezența pe spațiul respectiv”, a scris Oana Țoiu pe Facebook.

„Nu avem raportări care să indice, niciunde în lume, că un minor ar fi fost dat jos din transferurile sau zborurile organizate de noi sau asistate de echipele consulare (Informația că o minoră a fost dată jos din autobuz pe drum sau din avion pe aeroport este o informație falsă)”, a adăugat ea.

Țoiu a precizat că cei care au sunat-o ca să semnaleze cazuri de români blocați în Orientul Mijlociu „au primit de la mine, fără excepție, răspunsul de a se înscrie prin canalele oficiale comunicate de MAE și să urmărească informațiile la zi” și că „nu am pus nicio întrebare ce implică nume și prenume ale pasagerilor sau nume și prenume ale părinților acestora”.

„Am întrebat însă ceva ce ține de responsabilitatea instituțională, dacă echipa din teren a reușit să includă pe toată lumea din criteriile stabilite, dacă a reușit să sune la toate cazurile medicale semnalate și dacă mai avem cunoștință despre alte grupuri de copii”, a explicat ministra de Externe.

Consulul a fost cel care a menționat că, în afara informărilor oficiale de până atunci, are și cazul special al unei minore neînsoțite. Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal. Ministra de Externe, Oana Țoiu:

Cu câteva ore în urmă, purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Ţărnea, a declarat că Irina Ponta (17 ani) nu era înregistrată în evidenţele consulare şi nici în sistemul MAE pentru gestionarea situaţiilor de criză. Prin urmare, fata fostului premier Victor Ponta nu putea fi nici pe o listă preferențială a pasagerilor repatriați din Dubai după escaladarea războiului din Orientul Mijlociu, a adăugat oficialul MAE.

Irina Ponta, aflată în Emirate, nu a putut urca în avionul spre România organizat de autoritățile de la București

Amintim că situația fetei de 17 ani a fostului premier Victor Ponta și a Dacianei Sârbu, aflată în Emiratele Arabe Unite pentru un interviu de admitere la o universitate din Abu Dhabi, a generat un scandal public pe 5 martie, după războiul declanșat de Israel și SUA în Iran, care a afectat și EAU. Mai întâi, adolescenta a fost chemată la consulatul României din Dubai pentru a fi inclusă în avionul cu care urmau să revină în țară mai mulți copii. Apoi, ajunsă acolo, a aflat că nu va merge cu zborul organizat de autoritățile române.

Ponta a susținut ziua precedentă că decizia a fost luată de ministra USR de Externe: „Doamna Țoiu a dat-o jos din avionul care aducea români. A sunat ea personal la Consulul din Dubai să nu o lase să se urce în avionul de București, deși e minoră și e singură acolo. Acum e singură în Dubai și căutăm să găsim un loc pe un zbor să vină în Europa”.

La rândul ei, Oana Țoiu a susținut ziua precedentă că nu a intervenit deloc: „Noi nu luăm decizii individuale privind apartenența politică a părinților unui copil, nici ca prioritizare, nici ca deprioritizare, dar ce pot să îi spun acum public domnului Ponta, așa cum pot să-i spun oricărui părinte, este că vom face tot ce ține de noi să existe rute pentru România și vom asigura prioritate în continuare copiilor”.

Astăzi, 6 martie, fata lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu a revenit în țară cu o cursă comercială, FlyDubai.

