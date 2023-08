Stian Jenssen, care este șeful de cabinet al secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, a făcut aceste afirmații în fața presei norvegiene, în cadrul unei dezbateri care a avut loc anterior în cursul zilei.

UPDATE ora 23.37: Afirmația lui Stian Jenssen, potrivit căreia Ucraina ar putea fi nevoită să renunțe la o parte din teritoriile sale în schimbul aderării la alianța militară, a stârnit o serie de controverse, părând să declanșeze o dispută diplomatică între Kiev și NATO, notează Sky News.

Kievul a avut o reacție furibundă, catalogând ideea ca fiind „ridicolă” și „absolut inacceptabilă”.

Comentariile lui Jenssen au atras atenția în mod special pentru că au reprezentat o schimbare marcantă față de poziția de lungă durată a șefului său, potrivit căreia NATO susține integritatea teritorială a Ucrainei și este la latitudinea Kievului să decidă când și cum să negocieze.

Marți seară, NATO a reiterat această poziție.

Într-o declarație pentru televiziunea de stat ucraineană Suspilne, un purtător de cuvânt al NATO a spus: „Vom continua să sprijinim Ucraina atâta timp cât va fi necesar și ne angajăm să obținem o pace dreaptă și durabilă”.

„Poziția Alianței este clară și nu s-a schimbat”, a precizat purtătorul de cuvânt.

UPDATE ora 20.32: Kievul a reacționat la speculațiile lui Stian Jenssen potrivit cărora Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze o parte din teritoriul său Rusiei în schimbul aderării la NATO.

Mihailo Podoliak, un consilier de rang înalt al președintelui Zelenski, a dat respins furios această idee, catalogând-o ca fiind „ridicolă”.

„Asta înseamnă să alegi în mod deliberat înfrângerea democrației, să încurajezi un criminal internațional, să păstrezi regimul rus, să distrugi dreptul internațional și să transmiți războiul altor generații”, a scris Podoliak, într-un mesaj publicat pe platforma X (fosta Twitter).

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia…