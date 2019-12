De Livia Lixandru,

„Lista mea de mulţumiri este atât de mare şi nu o pot scrie aici, dar mă gândesc la toată lumea implicată în acest lucru imens pe care l-am făcut până acum”, a scris Bogdan Mureșanu pe contul de socializare.

Scurtmetrajul îi are în distribuţie pe Adrian Văncică şi Ioana Flora. Acţiunea filmului are loc în seara de 20 decembrie 1989. Totul porneşte de la scrisoarea unui băiat către Moş Crăciun în care copilul dezvăluie ce îşi doresc părinţii lui de Sărbători. Tatăl află îngrozit că cel mic a trimis prin poştă o scrisoare în care spune ce îşi doreşte părintele lui pentru Crăciun: „Să moară nea Nicu”, potrivit news.ro.

„Cadoul de Crăciun” a fost, la începutul anului, desemnat câştigătorul marelui premiu al competiţiei internaţionale a Clermont-Ferrand FF, cel mai important festival de scurtmetraje din lume.

Filmul lui Bogdan Mureşanu a mai câştigat premiul Zilelor Filmului Românesc pentru secţiunea scurtmetraj la TIFF 2018, precum şi o menţiune specială la la Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier. În luna decembrie a anului trecut, a fost recompensat cu premiul publicului la Festivalul Internaţional de Filme Scurte „Żubroffka” de la Białystok.

TVR difuzează în premieră scurtmetrajul „Cadoul de Crăciun”

Cadoul de Crăciun, scurtmetraj realizat în coproducţie cu TVR şi propus recent pe lista scurtă a nominalizărilor la Oscar 2020, va fi difuzat în premieră la TVR 1 şi TVR 1 HD luni, 23 decembrie, ora 23.00. Producţie românească a anului 2018, filmul este semnat de regizorul Bogdan Mureşanu. Scurtmetrajul care îi are în distribuţie pe actorii Ioana Flora, Adrian Văncică, Luca Toma, a fost inclus pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la Oscar 2020 la începutul acestei săptămâni.

15 filme au fost incluse pe lista scurtă dintre cele 159 de producţii înscrise

Lungmetraj documentar -: “Advocate”, “American Factory”, “The Apollo”, “Apollo 11”, “Aquarela”, “The Biggest Little Farm”, “The Cave”, “The Edge of Democracy”, “For Sama”, “The Great Hack”, “Honeyland”, “Knock Down the House”, “Maiden”, “Midnight Family” şi “One Child Nation”.

Scurtmetraj documentar – La această categorie au fost preselectate zece filme dintre 69 calificate: “After Maria”, “Fire in Paradise”, “Ghosts of Sugar Land”, “In the Absence”, “Learning to Skateboard in a Warzone (If Youre a Girl)”, “Life Overtakes Me”, “The Nightcrawlers”, “St. Louis Superman”, “Stay Close”, “Walk Run Cha-Cha”.

Lungmetraj internaţional – Au fost preselectate zece producţii dintre 91 de filme propuse şi desemnate eligibile (după descalificarea propunerilor Nigeriei şi Austriei din cauza dialogului predominant în limba engleză): Cehia – “The Painted Bird”, Estonia – “Truth and Justice”, Franţa – “Les misérables”, Ungaria – “Those Who Remained”, Macedonia de Nord – “Honeyland”, Polonia – “Corpus Christi”, Rusia – “Beanpole”, Senegal – ”Atlantique”, Coreea de Sud – “Parasite” şi Spania – “Dolor y gloria”.

România a propus spre nominalizare „La Gomera”, regizat de Corneliu Porumboiu, cu Vlad Ivanov şi Catrinel Marlon în distribuţie.

Machiaj şi coafură – “Bombshell”, “Dolemite Is My Name”, “Downton Abbey”, “Joker”, “Judy”, “Little Women”, “Maleficent: Mistress of Evil”, “1917”, “Once upon a Time…in Hollywood” şi “Rocketman”.

Muzică originală – 15 coloane sonore au fost selectate dintre 170 eligibile la această categorie: “Avengers: Endgame”, “Bombshell”, “The Farewell”, “Ford v Ferrari”, “Frozen II”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “The King”, “Little Women”, “Marriage Story”, “Motherless Brooklyn”, “1917”, “Dolor y gloria”, “Star Wars: The Rise of Skywalker” şi “Us”.

Cântec original – au fost preselectate 15 piese dintre 75 compoziţii eligibile: “Speechless” din “Aladdin”, “Letter To My Godfather” – “The Black Godfather”, “Im Standing With You” – “Breakthrough”, “Da Bronx” – “The Bronx USA”, “Into The Unknown” – “Frozen II”, “Stand Up” – “Harriet”, “Catchy Song” – “The Lego Movie 2: The Second Part”, “Never Too Late” – “The Lion King”, “Spirit” – “The Lion King”, “Daily Battles” – “Motherless Brooklyn”, “A Glass of Soju” – “Parasite”, “(Im Gonna) Love Me Again” – “Rocketman”, “High Above The Water” – “Toni Morrison: The Pieces I Am”, “I Cant Let You Throw Yourself Away” – “Toy Story 4” şi “Glasgow” – “Wild Rose”

Scurtmetraj animat – 92 de filme s-au calificat la această categorie, la care au fost preselectate zece: “Dcera (Daughter)”, “Hair Love”, “He Cant Live without Cosmos”, “Hors Piste”, “Kitbull”, “Memorable”, “Mind My Mind”, “The Physics of Sorrow”, “Sister”, “Uncle Thomas: Accounting for the Days”.

Efecte vizuale – zece filme au fost incluse pe lista scurtă: “Alita: Battle Angel”, “Avengers: Endgame”, “Captain Marvel”, “Cats”, “Gemini Man”, “The Irishman”, “The Lion King”, “1917”, “Star Wars: The Rise of Skywalker” şi “Terminator: Dark Fate”.

