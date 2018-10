Ziua a început cu emoții pentru ambii dueliști, iar dacă pentru Cameleoni presiunea era majoră pentru că riscau să rămână în trei oameni, pentru Paula dezamăgirea a venit în urma unor declarații ale colegilor Lemuri care i-au reproșat că nu a dat totul la probe. 'Cred că Paula s-a resemnat, simțea presiunea asta, că vor să o elimine din grupul vesel', a spus Daniela Crudu, cea care s-a apropiat cel mai mult de Paula.

În proba de Eliminare, Paula și Cosmin au avut de parcurs un traseu pentru a ridica un coș în care apoi, de la distanță, să arunge saci de nisip, ca la un meci de baschet. Paula Chirilă a reușit să se păstreze aproape de adversarul său în prima parte a traseului, în ciuda faptului că a mărturisit că se simte dezavantajată în fața înălțimii lui, dar și a echilibrului dobândit în cariera de cascador. Din păcate, la jumătatea traseului, actrița s-a blocat la o trecere la care trebuia să înainteze agățată doar în mâini de o bârnă, astfel că Pădureanu a câștigat proba, iar Cameleonii au rămas în formula de patru oameni.

'Cred că Sorana e următoarea, e cel mai puțin pregătită pentru competiție din cei rămași. Sorin este unul dintre puținii oameni coerenți, un om cu suflet cald, care a avut o vorbă bună mereu. Pe el și pe Ioana i-am simțit extrem de onești și am simțit că și ei văd ce se întâmplă în jur, că aici totul este de fațadă, nu cred că simte vreunul că și-a făcut un prieten pe viață aici. Mi-a părut rău că am lăsat-o pe Daniela acolo singură și accidentată. Ioana e o tipă echilibrată, bine dotată fizic, o să ajungă departe.

Ionuț, care e foarte puternic, e cel mai capabil să ajungă cât mai departe și nu are nevoie decât de el. Restul s-au agățat de el câștigând simpatia, oferind niște favoruri, e foarte interesantă emisiunea aceasta și să vezi cum se transformă omul când își dorește ceva, lasă toate principiile deoparte și face niște lucruri pe care în mod normal, în alte condiții, nu le-ar fi făcut niciodată. Dima este un lup tânăr care își dorește să fie considerat puternic, dar Ionuț nu își dorește, el este, fără să facă prea mare efort. Dar Dima îi suflă în ceafă și îl mai ia amețeala când i se spune Căpitan, îl vezi cum se simte bine. Din câte am înteles eu, au existat niște trădări foarte urâte și dacă un om face lucrul acesta o dată, o va face și a doua oară. Pentru Dima ar fi bine să fie puțin mai conștient de ceea ce se întâmplă cu el și de ceea ce face, să nu se mai arunce cu capul înainte', a spus Paula.

În acest timp, la vilă, Lemurii au găsit caietul pe care Crocodilii făceau pariurile referitoare la dueluri, iar Ioana și-a dat seama cu regret că aceștia nu au trimis-o la duel pentru că era puternică, așa cum au justificat ei, ci mai degrabă pentru că nu o mai voiau în echipă. Reacția Lemurilor a fost însă cel mai bun antidot, iar Daniela Crudu, în ciuda faptului că a fost nevoită să își pună mâna în ghips după accidentarea de la ultima probă de Teritoriu, și-a petrecut ziua cu Ioana la piscină. 'Mă simt foarte prost, n-am mai fost niciodată în postura asta, să nu pot să ajut sau să mă descurc singură', a spus Daniela.

La aflarea veștii că Paula a pierdut duelul, Lemurii au recunoscut că surpriza, pentru ei, ar fi fost ca ea să se întoarcă. În plus, Sorana a mărturisit chiar că în acest duel a fost de partea lui Cosmin. 'Pentru mine, Cosmin are o altă însemnătate. Mi-a fost tour-manager, am lucrat ani de zile cu el, e un om care pentru mine înseamnă foarte mult, n-am ce face, Cosmin e un om la care țin', a spus Sorana.

