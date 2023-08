La bordul ambarcațiunii care a părăsit satul pescăresc senegalez Fasse Boye pe 10 iulie, se aflau 101 persoane, a declarat, marți, Ministerul de Externe al Senegalului.

Peste 60 de persoane sunt date dispărute, iar treizeci și opt de oameni au fost salvați din ape de autorități.

Printre supraviețuitori se numără patru copii cu vârste cuprinse între 12 și 16 ani, a declarat un purtător de cuvânt al Organizației Internaționale pentru Migrație (IOM).

Several migrants have been found dead and 38 rescued from boat off Cape Verde, authorities say, with fears dozens more may have died pic.twitter.com/s2NO3wXfD5 — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 16, 2023

Arhipelagul Capului Verde se află la aproximativ 600 km de coasta Africii de Vest și pe ruta de migrație către Insulele Canare, un teritoriu spaniol văzut de mulți ca o poartă de intrare în Uniunea Europeană. Potrivit OIM, aceasta este una dintre cele mai periculoase călătorii pe care le poate face orice migrant.

