Podul de 15.000.000 de dolari și 3.900 mp care trece peste o autostradă cu 6 benzi și pe care nu circulă nicio mașină, în SUA

La prima vedere, pare o investiție uriașă pentru o autostradă. Numai că pe podul nou-nouț, ridicat deasupra celor șase benzi de circulație, nicio mașină nu are voie să treacă. La aproximativ zece luni de la inaugurare, autoritățile au verificat ce se întâmplă în zonă și au descoperit rezultate spectaculoase, care arată cât de mult poate schimba o singură construcție, atunci când este parte dintr-un sistem bine gândit.

Podul de 15 milioane de dolari pe care nu circulă nicio mașină

În statul american Colorado, între Denver și Colorado Springs, autoritățile au ridicat o construcție neobișnuită deasupra uneia dintre cele mai aglomerate autostrăzi din regiune. Podul, numit Greenland Wildlife Overpass, are aproximativ 64 de metri lungime, 61 de metri lățime și o suprafață de aproape 3.900 de metri pătrați.

A costat 15 milioane de dolari, dar nu a fost construit pentru șoferi, pietoni sau bicicliști. Este destinat exclusiv animalelor sălbatice, care îl pot folosi pentru a traversa în siguranță autostrada Interstate 25, fără să mai ajungă în fața mașinilor. Pe sub el circulă zilnic peste 100.000 de vehicule, în timp ce deasupra pot trece cerbi, urși, antilocapre și alte animale care trăiesc în regiune.

Construcția a fost finalizată în decembrie 2025, după mai puțin de un an de lucrări, și este considerată cel mai mare pasaj superior pentru animale sălbatice din America de Nord. Potrivit The Guardian, podul a devenit o parte esențială a unui sistem care încearcă să rezolve o problemă veche de zeci de ani.

În zece luni, accidentele au scăzut cu peste 90%

Înainte de realizarea lucrărilor de protecție, autostrada Interstate 25 era un pericol pentru animalele care încercau să traverseze între zonele naturale aflate de o parte și de alta a șoselei. În perioadele de migrație, primăvara și toamna, autoritățile înregistrau, în medie, un accident cu animale în fiecare zi.

Cerbii și alte mamifere mari coborau din zonele montane în căutarea hranei și încercau să traverseze printre vehiculele care circulau cu viteză. Unele animale mureau, iar șoferii riscau accidente grave. La aproximativ zece luni de la deschiderea noului pod, autoritățile au raportat numai două coliziuni cu animale pe tronsonul monitorizat, potrivit unei relatări publicate de The Colorado Sun.

Mai mult, datele oficiale privind sistemul de protecție arată că numărul coliziunilor dintre mașini și animale a scăzut cu 91%. Rezultatul nu se datorează exclusiv podului inaugurat la sfârșitul anului 2025. Acesta a completat o rețea de pasaje subterane și garduri construite anterior, iar noul pod a oferit o rută suplimentară pentru animalele care nu foloseau cu ușurință tunelurile.

Camerele au surprins turme de cerbi și antilocapre traversând podul

Specialiștii au instalat camere de supraveghere pentru a urmări dacă animalele folosesc noua construcție și au confirmat că podul este traversat de turme de cerbi wapiti și de antilocapre, animale adaptate la spațiile deschise din America de Nord.

Chuck Attardo, responsabil de mediu în cadrul Departamentului Transporturilor din Colorado, a explicat pentru CBS News că unele specii evită pasajele înguste, deoarece au nevoie să vadă ce se află în jurul lor.

Motivul pentru care podul a fost construit atât de lat și cu intrări line este că unele specii evită pasajele înguste, deoarece au nevoie să vadă ce se află în jurul lor. Au fost observate și animale precum urși negri, coioți și cerbi catâr, ceea ce arată că pasajul este folosit de mai multe specii.

Podul Greenland Wildlife Overpass din Colorado are 3.900 mp, a costat 15 milioane de dolari și ajută animalele să traverseze o autostradă cu șase benzi. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Dar nu doar animalele mari beneficiază de aceste construcții. Au fost observate și mamifere mici, iepuri și chiar broaște.

„Tot efortul din ultimii șase ani” a căpătat sens în acel moment, au explicat cercetătorii după ce au surprins o femelă de cerb wapiti traversând în siguranță împreună cu puiul ei.

Printre speciile care beneficiază de infrastructură se numără șoarecele săritor de pajiște Preble, o subspecie amenințată și protejată prin legislația federală americană. Au fost observate și broaște leopard nordice, o specie ale cărei populații au scăzut în ultimii ani.

De ce au construit un pod atât de mare

Greenland Wildlife Overpass nu este doar o construcție destinată reducerii accidentelor. El încearcă să refacă legătura dintre zone naturale separate de autostradă. Înainte de extinderea infrastructurii rutiere, animalele se deplasau între zonele montane și cele mai joase în funcție de anotimp, temperatură și disponibilitatea hranei. Autostrada a întrerupt multe dintre aceste trasee.

Cerbi wapiti, antilocapre, cerbi catâr, urși negri, pume și coioți folosesc podul special construit peste autostrada Interstate 25, în Colorado. Imagine generată cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Podul leagă acum habitate naturale de aproape 15.800 de hectare, aflate de o parte și de alta a șoselei. Suprafața podului a fost acoperită cu pământ și vegetație, pentru ca animalele să îl perceapă ca pe o continuare a mediului natural. Specialiștii continuă să lucreze la refacerea vegetației. Seceta din 2026 a afectat creșterea plantelor, astfel că sunt prevăzute noi lucrări de amenajare.

Cinci pasaje subterane și garduri înalte de 2,4 metri completează construcția

Noul pod face parte dintr-un proiect mai amplu, cunoscut sub numele de I-25 South Gap, care a vizat modernizarea și creșterea siguranței pe aproximativ 29 de kilometri de autostradă, între Castle Rock și Monument.

Sistemul cuprinde cinci pasaje subterane pentru animale, garduri înalte de aproximativ 2,4 metri și alte amenajări menite să le împiedice să pătrundă direct pe carosabil. Gardurile se întind pe aproximativ 23 de kilometri de-a lungul fiecărei părți a autostrăzii, în zonele protejate. Rolul lor nu este doar să țină animalele departe de mașini, ci și să le conducă spre locurile special amenajate pentru traversare. Podul a fost ultima piesă importantă a sistemului, fiind destinat în special animalelor mari, precum cerbii wapiti și antilocaprele, care preferă spațiile deschise.

Americanii pregătesc alte șase sisteme de traversare asemănătoare

Rezultatele sistemului de pe Interstate 25 au determinat autoritățile din Colorado să continue dezvoltarea pasajelor pentru animalele sălbatice. Alte șase sisteme se află în faza de proiectare, potrivit informațiilor publicate de The Colorado Sun. Printre acestea se află și un pasaj destinat oilor sălbatice din Munții Stâncoși, care traversează zone importante pentru migrația animalelor.