În perioada ianuarie-iunie 2022, polițiștii au aplicat 9.154 de amenzi șoferilor care se aflau la volan sub influența alcoolului și au fost constatate 4.355 de astfel de infracțiuni, fiind reținute 13.509 permise de conducere. În același interval de timp, au fost constatate 1.294 de infracțiuni pentru conducerea mașinii sub influența drogurilor.

În schimb, în primele 6 luni din acest an, s-au dat 8.112 de amenzi șoferilor care se aflau la volan sub influența alcoolului și au fost constatate 4.126 de astfel de infracțiuni, fiind reținute 12.238 de permise de conducere. În același interval de timp, au fost constatate 1.276 de infracțiuni pentru conducerea mașinii sub influența drogurilor.

Numărul deceselor în accidente rutiere, în creștere

Tot în perioada ianuarie-iunie 2022, au fost înregistrate 72 de accidente, în urma cărora au murit 21 de persoane și au fost rănite grav 66.

Spre comparație, în primul semestru al acestui an, au fost înregistrate 55 de accidente, dar au murit 24 de persoane și au fost rănite grav 41.

Datele oferite de Poliția Română au venit în contextul în care un tânăr de 19 ani a intrat într-un grup de pietoni sâmbătă dimineață, 19 august. În urma impactului, o fată de 20 de ani și un băiat de 21 de ani au murit pe loc, iar alte 6 persoane, toate cu vârste între 19 și 20 de ani, au fost lovite.

