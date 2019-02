„Am luat notă de decizia Comitetului Executiv de a se organiza alegeri în toate structurile de partid unde sunt preşedinţi interimari şi am decis să-mi asum candidatura pentru poziţia de preşedinte al PSD Bucureşti. M-am sfătuit în acest sens cu doamna primar general Gabriela Firea, care m-a încurajat şi m-a asigurat de tot sprijinul său în acest demers. Consider esenţial acest lucru câtă vreme, deloc întâmplător, Partidul Social Democrat a câştigat pentru prima dată în istorie alegerile în Bucureşti, având primarul general şi cei şase primari de sector aleşi toţi sub sigla PSD, într-un moment în care la conducerea organizaţiei se afla doamna Gabriela Firea”, a declarat acesta, duminică, 17 februarie.