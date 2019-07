De Valentina Postelnicu,

Cei trei s-au întâlnit separat, nu în format de trei.

„Am avut azi discutii informale si cu Doamna Viorica Dăncilă şi cu Domnul Calin Popescu Tăriceanu. Am insistat doar pe obiectivul principal al ProRomania – o schimbare radicală faţă de tot ceea ce s-a întâmplat din Ianuarie 2017 şi până în 27 Mai 2019 : asigurarea unei guvernări eficiente si a unor reforme adevarate in domeniul administratiei publice , al economiei si finantelor, educatie, sanatate, mediu samd”, a scris Ponta, pe Facebook, după discuţii.

Victor Ponta a prezentat concluziile discuţiilor.

„Evident ca nu am luat nicio decizie privind candidaturi sau colaborări politice ( asemenea decizii pot fi luate doar de catre Echipa ProRomania) / asa cum am facut si atunci cand am discutat cu liderii Opozitiei sau cu Preşedintele Iohannis am dat dovadă de dorinta de dialog – dar am prezentat si sustinut punctele de vedere ale ProRomania si interesele sociale si economice pe care noi le reprezentam”, a mai spus Ponta.