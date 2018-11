„Nu o să-mi dau demisia, pentru că nu am niciun motiv să fac aşa ceva. Eu aduc plusuri PNL. (…). Câtă vreme sunt în această funcţie, eu am făcut numai servicii PNL. Dacă PNL consideră că, în situaţia creată, îi este mai bine fără mine, eu nu voi opune nici cea mai mică rezistenţă. Oameni care şi-au dovedit nevinovăţia nu au putut beneficia de drepturile pe care ar fi trebuit să le aibă, ori, într-o societate sănătoasă, aşa ceva nu e normal. Nu pot afirma, dar nici nu pot să exclud că sunt o persoană care deranjează pe ici pe colo, prin multe locuri. M-a pus pe gânduri faptul că acum apare prejudiciul ridicat de la 40 de mii de euro, care oricum era mult, la 60 de mii de euro. De unde au fost scoase sumele acelea? Asta îmi arată că ceva este putred în toată povestea (…). Nu am dat niciodată nicio declaraţie (la DNA), în acest dosar, m-am mirat doar că am fost trimis în judecată”, a afirmat Nicolae Robu, marţi, într-o conferinţă de presă.