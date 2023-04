INTERVIU. Șefa de organizație PSD, numită în conducerea Șantierului Naval 2 Mai, spune că nu a întrebat-o nimeni înainte să fie pusă în funcție: „Eu nu ştiu ce înseamnă activitatea şantierului naval”

Marinela Voivozeanu este proaspăt inginer agricol și, de câteva luni, ocupă funcția de manager la Biblioteca județeană din Călărași. Ea este și președintă a organizației locale de femei PSD, iar de marți, 4 aprilie, ar trebui să se prezinte la noul loc de muncă pentru care a fost desemnată de Ministerul Economiei – administrator al Șantierului Naval 2 Mai – Mangalia.

„N-am ştiut nimic. Nici nu m-a întrebat cineva. Numirea era deja făcută când am aflat. Eu nu ştiu ce înseamnă activitatea şantierului naval şi de asta am spus că este posibil nici să nu dau curs acestei propuneri”, declară Marinela Voivozeanu într-un interviu pentru Libertatea.

Cum a ajuns să fie desemnată în conducerea unei societăți comerciale de o asemenea anvergură, peste 1.300 de angajați specializați în construcția de nave de mare tonaj, fără niciun fel de experiență în domeniu?

Șantierului Naval 2 Mai – Mangalia

Lidera organizației județene de femei PSD Călărași recunoaște că nu știe. Spune că liderul filialei a mers la București cu niște CV-uri „pentru a ne promova”, apoi a aflat de la cineva că s-a publicat ordinul de numire.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV la Los Angeles cu un important profesor rus: „Sper că vor fi anchetați politicienii care au luat bani de la Kremlin. Sunt sigur că sunt și în România”

Luată prin surprindere: „Mă gândeam că poate e ceva pe educaţie”

Și nu mică i-a fost supriza, spune Marinela Voivozeanu.

„Apăruse acel ordin de ministru N-am ştiut. Mă gândeam că poate e ceva pe educaţie, pe cultură. Eu sunt şi directoarea bibliotecii de la Călăraşi şi facem acţiuni frumoase şi cu copiii.

N-am ştiut nimic! N-am vrut eu să ajung la Şantierul Naval. Departe de mine lucrul ăsta! Marinela Voivozeanu:

Șantierul Naval 2 Mai are ca acţionar majoritar statul român prin Ministerul Economiei.

Ordinul poartă semnătura ministrului PSD al Economiei, Florin Spătaru. Libertatea i-a solicitat un punct de vedere încă de sâmbătă. Fără succes până la această oră.

Ministrul Economiei, Florin Spataru. Foto: Hepta

Ziarul a cerut un punct de vedere şi din partea preşedintelui PSD Călăraşi, Vasile Iliuţă. „Sunt într-o călătorie în Italia, într-o şedinţă, vă rog să reveniţi mâine“, a declarat duminică Iliuță.

Recomandări INTERVIU. Cum a scăpat de înrolarea în armata sovietică unul dintre cei mai importanți scriitori basarabeni de azi: „Mă temeam să n-o pățesc și eu ca un văr ucis în Afganistan”

Iată interviul integral acordat de Marinela Voivozeanu pentru Libertatea:

„Cine m-a selectat acolo nu ştiu”

Libertatea: Cum aţi ajuns să fiţi numită la conducerea Şantierului Naval 2 Mai?

Marinela Voivozeanu: Preşedintele organizației județene (Vasile Iliuţă, președintele PSD Călărași – n.r.) a mers cu mai multe CV-uri la Bucureşti pentru a ne promova. Eu n-am ştiut că ajung acolo. Nici dumnealui n-a spus: „Marinela trebuie să ajungă într-un anume consiliu de administraţie”. Doar s-au dat nişte CV-uri.

Cine m-a selectat acolo nu ştiu. Şi nici nu e problema mea cine m-a selectat la şantier. Criteriile sunt ale ministerului, pentru că există un ordin de ministru. Nu ştiu dacă mă voi duce, pentru că, deocamdată, nu le-am dat niciun răspuns domnilor. Probabil că nu mă voi duce…

„Nimeni nu m-a sunat să-mi ceară un punct de vedere”

– Marţi ar fi prima zi de muncă…

– Da, chiar am vorbit cu doamna secretar de acolo, m-a rugat să nu mă răzgândesc şi să merg. Dar e vorba de funcţia de administrator provizoriu. Nu am dat concurs pe aşa ceva, nu ştiu dacă voi rămâne acolo, nu ştiu nici dacă mă voi duce.

E prea mult pentru mine acest linşaj mediatic – şi nimeni nu m-a sunat să-mi ceară un punct de vedere. Încă o dată spun, nu mă disculp. Eu ştiu ce sunt şi cum sunt..

Recomandări De ce este pierderea animalului de companie atât de dureroasă: „Aici zac rămășițele celui care posedă frumusețe fără vanitate și putere fără insolență”

„Dumnealui a plecat cu nişte CV-uri la Bucureşti”

– Dar cum adică s-au dat nişte CV-uri la Bucureşti?

– Dar nu sunt singura! Nu numai Călăraşiul face aşa. Toate organizaţiile din ţară propun oameni din teritoriu pentru a fi promovaţi în consilii de administraţie sau unde se poate: ministru-secretar de stat, secretar de stat etc. Deci, dumnealui (Vasile Iliuţă, n.r.) a plecat cu nişte CV-uri la Bucureşti. Nu doar cu al meu. Şi după aceea am fost selectată…

– Deci nu ştiaţi de numirea asta?

– Eu ştiam că CV-ul meu a plecat către Bucureşti. Şi, încă o dată, nu e doar CV-ul meu, ci şi al altor colegi de aici, din Călăraşi. Şi nu se întâmplă doar în Călăraşi această promovare a tinerilor sau a oamenilor care sunt angrenaţi în munca de partid. Ci peste tot în ţară!

Acum, că m-au selectat pentru Şantierul Naval, nimeni n-a ştiut aşa ceva. Nici nu m-a întrebat cineva. Numirea era deja făcută când am aflat.

– Deci dumneavoastră nu ştiaţi unde aţi putea fi numită?

– Nu ştia nici dumnealui, nu ştiam nici eu. Deci, doar a plecat cu CV-ul acolo. Dacă eu am întrunit anumite criterii, nu ştiu. Pentru că nu noi am selectat aşa ceva. Am fost selectaţi de Bucureşti. Pe mine m-a sunat cineva şi mi-a spus: „Uite ce-a apărut!”.

Apăruse acel ordin de ministru (ordinul de numire semnat de ministrul Economiei, Florin Spătaru, n.r.). N-am ştiut. Mă gândeam că poate e ceva pe educaţie, pe cultură. Eu sunt şi directoarea bibliotecii de la Călăraşi şi facem acţiuni frumoase şi cu copiii. M-am gândit că pe zona asta m-aş plia pe ceva la Bucureşti, să pot să-mi aduc şi eu aportul cu ce ştiu.

N-am ştiut nimic! N-am vrut eu să ajung la Şantierul Naval. Departe de mine lucrul ăsta! Nimeni n-a ştiut.

„Eu nu ştiu ce înseamnă activitatea şantierului naval”

– În ordinul de ministru scrie că sunteți inginer agricol. Când aţi finalizat studiile?

Anul trecut. Dar, din cauza unor probleme, nu am putut merge şi pentru a-mi efectua studiile…

– Vreți să spuneți că ați studiat la fără frecvență?

– Da. Am fost la Călăraşi, la filiala USAMV (Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară) de aici. Am tot mers aşa aproape şase ani… cu tot felul de probleme. Şi tot am amânat această licenţă.

– Deci dumneavoastră nu aveţi nicio legătură profesională cu activitatea şantierului de la 2 Mai…

Dacă mă duc către o funcţie în care sunt promovată de către colegii mei de partid, înseamnă că şi trebuie să performez acolo. Or, eu nu ştiu ce înseamnă activitatea şantierului naval şi de asta am spus că este posibil nici să nu dau curs acestei propuneri.

Ce scrie în CV-ul Marinelei Voivozeanu

Pe site-ul Șantierului Naval 2 Mai-Mangalia a fost publicat CV-ul Marinelei Voivozeanu, care , la 24 martie, a fost desemnată administrator provizoriu, în urma şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Şantierului Naval 2 Mai SA.

Are 46 de ani și o îndelungată carieră de ziarist în presa din Călărași. În 2014 devine secretar la organizația județeană PSD Călărași.

Din 2015, face în paralel Facultatea de Management și Inginerie Agricultură. Obține diploma de inginer în 2022.

Începând cu 2017 a activat în cadrul Consiliului Județean Călărași.

Între 2021 și 2022 a fost directorul de cabinet al președintelui Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuţă, care este și liderul organizației locale a PSD.

La finalul anului trecut a devenit manager la Biblioteca Județeană Călărași, funcție pe care o deține și în prezent.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Poliția a identificat două dintre cele opt persoane care s-au înecat încercând să treacă ilegal din Canada în SUA

Știrileprotv.ro O femeie a murit, iar soțul ei este în comă după ce au mâncat pește. Ce au descoperit autoritățile

FANATIK.RO Iubita lui Daniel Pavel de la Survivor România, anunț despre nuntă: ”Asta se va întâmpla deocamdată”

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Horoscop zilnic, 2 aprilie. Nativii Capricorn și Scorpion, printre norocoși

HOROSCOP Horoscop 3 aprilie 2023. Gemenii ar putea avea senzația persistentă că nu mai pot controla mare lucru în propria lor existență