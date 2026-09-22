Primăria Oradea, obligată să plătească 6 milioane de lei după ce a pierdut 43 de procese cu orădenii expropriați

În ultimii cinci ani, Primăria Oradea a fost obligată să plătească aproape 6 milioane de lei în urma a 43 de procese pierdute cu proprietari și firme expropriate, conform unei analize publicate de eBihoreanul. Judecătorii au stabilit, în toate cazurile, că prețurile oferite pentru exproprieri au fost subevaluate, iar diferențele, plus cheltuielile de judecată, au fost achitate din bugetul local.

Exproprierile, un model de investiții contestat

Sub administrațiile succesive ale primarilor Ilie Bolojan și Florin Birta, exproprierile au fost utilizate frecvent pentru a face loc unor proiecte publice, precum drumuri, parcări sau parcuri. Însă, de multe ori, cetățenii și firmele afectate au contestat în instanță sumele derizorii oferite de Primărie, câștigând în majoritatea cazurilor despăgubiri mai mari.

Între 2019 și 2022, 45 de expropriați au acționat municipalitatea în judecată, iar în 43 dintre cazuri au obținut hotărâri favorabile. Judecătorii au dispus reevaluări independente ale proprietăților, iar sumele stabilite au fost, în unele situații, chiar duble sau triple față de cele inițiale. În 80% dintre cazuri, evaluatorii din instanță au considerat că imobilele valorează mai mult decât estimase Primăria.

Despăgubiri majorate cu sute de mii de lei

Un exemplu semnificativ este cel al soților Mihai și Imola Fetea, care au fost expropriați în 2022 de pe strada Constantin Nottara pentru construcția unei parcări. Inițial, au primit 890.316 lei, dar au considerat suma insuficientă și au contestat evaluarea în instanță. După un proces de un an, Tribunalul Bihor și, ulterior, Curtea de Apel Oradea, au decis că despăgubirea corectă ar fi de 1.746.725 lei, aproape dublu față de suma oferită inițial. În iunie 2026, Primăria a fost obligată să plătească diferența de peste 850.000 de lei.

Un alt caz notabil este cel al avocatului Răzvan Doseanu, care a fost expropriat în 2021 pentru un teren de 510 metri pătrați pe strada Iosif Vulcan, necesar unei parcări. Evaluarea inițială a fost de 347.000 lei, dar instanța a majorat suma la 1.472.000 lei, o creștere de peste 320%. Potrivit expertizei judiciare, terenul valora 2.200 lei/mp, mult peste cei 693 lei/mp estimați de Primărie.

Cine face evaluările?

Municipalitatea din Oradea colaborează, fără licitație, cu firma Evalmob SRL, deținută de Veronica Andrei, pentru evaluarea imobilelor supuse exproprierii. Aceasta este angajată prin contracte directe de aproximativ zece ani. În 2023, contractul anual s-a ridicat la 165.750 lei, iar tariful pentru evaluări a fost de 750 lei pe teren și 7,5 lei/mp pentru clădiri. Criticii susțin că Andrei estimează constant valorile la niveluri minime, favorizând Primăria.

„Andrei pare că nu ține niciodată partea expropriaților, ci doar a Primăriei, evaluând mereu la cele mai mici niveluri posibile. În piață se vehiculează că din acest motiv doar la ea apelează Primăria”, a declarat un evaluator.

Replica evaluatoarei

Contactată de jurnaliștii de la ebihoreanul, Veronica Andrei a respins acuzațiile conform cărora ar subestima proprietățile. „Eu dorm foarte liniștită noaptea. Evaluările mele sunt corecte”, a declarat aceasta. Potrivit ei, diferențele mari între evaluările sale și cele din instanță sunt cauzate de speculațiile de pe piața imobiliară. „Vă dau un exemplu: un teren vândut cu 40 euro/mp, peste o săptămână se vinde iar, de data aceasta cu 200 euro/mp. Eu țin cont de prețul de 40 euro, dar evaluatorii și judecătorii de cel de 200 euro, un preț speculat”, explică ea.

Cu toate acestea, Veronica Andrei a recunoscut că a depus plângeri la ANEVAR (Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România) împotriva unor colegi evaluatori, pe care îi acuză de practici incorecte.