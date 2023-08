„Știam că a fost închisă după adresa de la ISU. Nu este în competența primăriei și din moment ce nu a venit nicio sesizare la primărie… Nu avem nimic scris la primărie”, a spus Petre, în fața jurnaliștilor, citat de Digi24.

„Cei care au fost afectați sunt cei care locuiesc lângă acest GPL. Puteți să-i întrebați dacă au făcut vreo sesizare sau nu. Dacă nu s-a făcut la primărie, nu s-a știut. Dacă s-a făcut la poliție, trebuie verificat la poliție”, a continuat primarul.

Întrebat dacă a observat în vreun moment ca stația să mai fie funcțională, în condițiile în care se află la circa un kilometru de Primăria Crevedia, edilul a insistat că nu a văzut nimic în zonă.

„Am văzut o cisternă parcată la poartă din când în când. Ok, am trecut pe acolo poate de două ori pe săptămână. Nu am văzut decât poarta închisă și atât”, a mai spus primarul din Crevedia.

Întrebat cine este vinovat de tragedie, primarul a replicat: „patronul firmei”.

„Sincer. Noi am văzut cu ochii noștri că poarta este închisă și nu mai circulă nimeni. Ce să caut dincolo de ușă”, a continuat primarul.

Firma de GPL la care s-a produs explozia din Crevedia se numeşte Flagas SRL şi îi aparţine lui Ionuț Doldurea, fiului primarului PSD din Caracal. Potrivit autorităților, stația funcționa ilegal, a fost amendată de mai multe ori, iar în 2020 anunțase că își închide punctul de lucru, iar șapte instituții știau acest lucru.

Recomandări EXCLUSIV. Revolta unui medic de la Bagdasar, după o nouă tragedie care ne-a prins nepregătiți. „Colegii mei fac eforturi imense. Aici trebuia să fie un centru pentru mari arși! E o improvizație”. De ce s-a ajuns la asta

La acest moment, sunt deschise patru dosare penale în urma exploziei: unul al Parchetului General, unul al Parchetului Militar și alte două deschise de DNA, pentru abuz în serviciu.

Exploziile de sâmbătă, 26 august, de la Crevedia s-au soldat cu 2 morți și 56 de răniți, dintre care 39 de pompieri.

Florin Petre este primar al comunei Crevedia din 2016, fiind la al doilea mandat, ales pe listele PSD. El a fost ales primar în 2016 din partea UNPR, iar în 2020 din partea PSD, potrivit G4media.

Foto: Eli Driu

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Dezvăluire halucinantă! Pompier GRAV RĂNIT după ce i s-a TOPIT costumul, MASCA s-a...

Viva.ro Ce s-a întâmplat cu fiul Elodiei Ghinescu și al lui Cristian Cioacă! Decizia radicală luată de Patrick la 15 ani

AVANTAJE.RO Copiii adoptați de Bodo, solistul trupei Proconsul, fac școală la țară. Unde s-au mutat cu părinții

FANATIK.RO Ce a pățit o tânără chiar înainte să se îmbarce în avion: ”Mi s-a spus să mă duc acasă și să…”

Știrileprotv.ro Ionuț Doldurea, pentru Știrile PROTV: „În mod normal, cisterna încărca și descărca la clienți. Nu a fost vorba de o țigară”

Observatornews.ro Pilonul II de Pensii: câţi bani au în medie acum în cont românii care cotizează de 15 ani

Orangesport.ro Încep problemele pentru Luca Reghecampf. Statul român, primii paşi pentru a-l sancţiona pe fiul antrenorului Craiovei, în urma declaraţiilor antisemite

Unica.ro Ce a făcut Loredana pe scena Festivalului de la Mamaia. Horia Moculescu s-a dus imediat la ea!