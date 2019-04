”Nu este necesar ca eu să răspund unor afirmaţii făcute în ‘Raport’ despre mine, dintre care unele sunt idioţenii absolute şi făcute doar pentru ca alţii să fie văzuţi bine (sau eu să fiu văzut rău)”, a scris Donald Trump pe Twitter.

Președintele a catalogat raportul drept ”nebun” și spune că în el sunt mărturii ”false şi total neadevărate”.

Statements are made about me by certain people in the Crazy Mueller Report, in itself written by 18 Angry Democrat Trump Haters, which are fabricated & totally untrue. Watch out for people that take so-called ”notes,” when the notes never existed until needed. Because I never….

