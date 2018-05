Libertatea.ro transmite sâmbătă, în timpul nunții dintre Prințul Harry și Meghan Markle, cele mai importante momente de la evenimentul anului în Marea Britanie. Andreea Archip, trimisul special al Libertatea în Londra, vă va oferi toate detaliile despre nunta regală, dar și cum petrece poporul englez.

Meghan Markle va purta o verighetă făcută din aur dintr-o mină din Țara Galilor, iar Prințul Harry va avea pe deget un inel din platină, încălcând tradiția, conform căreia bărbații din familia regală nu trebuie să poarte acest simbol al căsătoriei. Anunțul a făcut de Palatul Kensington.

Nunta Prințului Harry cu Meghan Markle este o piatră de hotar pentru monarhia britanică, deoarece acceptul reginei ca nepotul ei să se căsătorească cu o actriță americană mulatră și divorțată reprezintă depășirea unor bariere care în urmă cu câțiva ani păreau a fi de neacceptat.

HAPPENING NOW: Prince Harry has arrived at the #RoyalWedding with is brother Prince William. Meghan Markle will arrive soon https://t.co/OvLScRZ1ps pic.twitter.com/PTlMQnBE5S

— CBS News (@CBSNews) May 19, 2018