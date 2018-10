Micuții au fost extrem de fericiți când în studio a apărut fotbalistul lor preferat Zlatan Ibrahimovic. Atacantul care a apărut îmbrăcat într-un tricou cu sigla echipei de fotbal a băieților – Wild Boars- a lăudat curajul de care micuții au dat dovadă, potrivit edition.cnn.com.

„Credeam că eu sunt curajos, însă acești copii, această echipă este mult mai curajoasă decât mine. Este probabil cea mai bună echipă din lume', a spus fotbalistul.

There was no story more captivating this summer than the Thai soccer team trapped in a cave. This Monday, theyre all here. pic.twitter.com/J6oQlFZBGG

