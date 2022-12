Prințesa războinică: un fost pușcaș marin în Navy SEAL care a făcut schimbare de sex ca să fie femeie vrea să fie din nou bărbat

Kristin Beck, în vârstă de 55 de ani, este acum în detranziție și revine la numele său anterior, Chris Beck, deoarece și-a dat seama că schimbarea de sex a fost „cea mai mare greșeală” din viața sa, după ce i s-au administrat hormoni în urma unei consultații de o oră.

Beck a suferit o operație epuizantă de feminizare a feței, dar s-a oprit înainte de o schimbare completă de gen, care i-ar fi schimbat organele genitale masculine cu părțile intime ale femeilor.

Beck a avut o carieră impecabil în Marina Statelor Unite, unde a servit timp de 20 de ani, inclusiv SEAL Team Six, cea mai bine pregătită forță de elită din armata americană.

El a fost trimis de 13 ori în teatre de luptă și a primit peste 50 de medalii și panglici pentru serviciile sale, inclusiv o Purple Heart și o Stea de Bronz, iar acum își îndreaptă atenția asupra sănătății tinerilor care se gândesc să facă alegeri similare cu ale lui.

Beck în 1994, în Panama, ca soldat în trupele Navy Seal. Foto: Facebook

„Tot ce mi s-a întâmplat în ultimii 10 ani mi-a distrus viața. Mi-am distrus viața. Nu sunt o victimă. Mi-am făcut asta, dar am fost ajutat. Îmi asum întreaga responsabilitate. Am fost la CNN și în alte locuri și de aceea sunt aici chiar acum. Încerc să corectez asta.”, a spus Beck în podcastul lui Robby Starbuck, unde a fos tinvitat.

Beck s-a referit la un interviu pe care l-a acordat CNN în iunie 2013, când a apărut în emisiunea lui Anderson Cooper și a vorbit despre transformarea sa.

„Am fost folosit… Am fost foarte naiv, am fost foarte prost și alții au profitat de asta. Am fost propagandizat. E vorba despre mulți oameni care aveau cunoștințe mult peste mine. Știau ce fac.”, a spus el, în timpul unui podcast de două ore.

Beck susține că a fost folosit de un medic al Veteranilor și de alți activiști pentru a împinge și „normaliza” ceea ce, spune el, este agenda radicală a transgenderilor.

Beck spune că serviciile de sănătate pentru persoanele transsexuale le fac acum rău copiilor: „Sunt înființate mii de clinici de gen în toată America”.

„De îndată ce [copiii] intră și spun: „Sunt un băiețel” sau „Acest lucru mă face să mă simt confortabil”, un psiholog spune: „Oh, ești transgender”. Și apoi, a doua zi, ești pe hormoni, aceiași hormoni pe care îi folosesc pentru castrarea medicală a pedofililor. Acum, ei dau asta unor tineri sanatosi de 13 ani.

Kristin Beck la OUT100 Celebration Gala, în Altman Building din New York, pe 9 noiembrie 2017. Foto: Profimedia Images

Ți se pare corect? Acesta este motivul pentru care încerc să spun Americii să se trezească”, a spus el.

Beck a explicat că, atunci când și-a început propria călătorie de tranziție, i s-a oferit doar o consultație de o oră la Afacerile Veteranilor, înainte de a primi hormoni.

„Am intrat în biroul unui psiholog, [și] într-o zi aveam o hârtie în mână care spune că sunt transgender. Am primit autorizare pentru hormoni. Pentru toate celelalte chestii”, a explicat Beck.

„Aceasta este o industrie de un miliard de dolari între psihologi, între chirurgi, între cei care fac hormoni, între firmele chimicale, plus cei care oferă tratamente ulterioare. Există mii de clinici de gen care apar în toată țara noastră. Și fiecare dintre acele clinici de gen va aduce probabil peste 50 de milioane de dolari”, a presupus Beck.

Beck a spus că abia în 2011, după ce s-a retras din armată, a început să-și trăiască „adevărata” viață ca femeie.

Fostul militar a intrat în atenția publicului după ce a publicat o carte despre viața lui ca membru al echipei SEAL 6, cu titlul Prințesa Războinică: Călătoria unui US Navy SEAL pentru a deveni transgender.

Acum Beck spune că nu mai ia de 7 ani hormoni, va reveni la numele de bărbat și va milita pentru diminuarea influenței clinicilor de specialitate care oferă tratamente pentru schimbarea de sex.

SUA a cunoscut o explozie în ultimii ani a numărului de copii care se identifică ca gen diferit de ceea ce au fost desemnați la naștere. Mii de familii iau în calcul alegeri profunde într-un domeniu emergent al medicinei, în timp ce urmăresc ceea ce se numește îngrijire de afirmare a genului pentru copiii lor.

În 2021, aproximativ 42.000 de copii și adolescenți din Statele Unite au primit un diagnostic de disforie de gen, aproape triplu față de numărul din 2017, potrivit datelor Komodo Health, o companie de tehnologie, adunate pentru Reuters. Disforia de gen este definită ca suferința cauzată de o discrepanță între identitatea de gen a unei persoane și cea care i-a fost atribuită la naștere.

În ansamblu, analiza a constatat că cel puțin 121.882 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 17 ani au fost diagnosticați cu disforie de gen din 2017 până în 2021. Reuters a găsit tendințe similare atunci când a solicitat date la nivel de stat privind diagnosticele în rândul copiilor acoperiți de Medicaid, programul public de asigurare pentru familii cu venituri.

Îngrijirea de afirmare a genului acoperă un spectru larg de intervenții. Poate presupune adoptarea numelui și prenumelor preferate de copil și lăsarea acestuia să se îmbrace în conformitate cu identitatea de gen, numită tranziție socială.

Poate încorpora terapia sau alte forme de tratament psihologic. Și, de la începutul adolescenței, poate include intervenții medicale precum blocanții pubertății, hormoni și, în unele cazuri, intervenții chirurgicale. În toate acestea, se urmărește sprijinirea și afirmarea identității de gen a copilului.

Aceste tratamente medicale nu încep până la debutul pubertății, de obicei în jurul vârstei de 10 sau 11 ani.

Dar familiile care merg pe calea medicală se aventurează pe teren incert, unde știința nu a ajuns încă din urmă practica. În timp ce numărul clinicilor de gen care tratează copii în SUA a crescut de la zero la mai mult de 100 în ultimii 15 ani, iar listele de așteptare sunt lungi, dovezile puternice ale eficacității și posibilelor consecințe pe termen lung ale acestui tratament rămân puține.

Blocanții pubertății și hormonii sexuali nu au aprobarea Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) pentru îngrijirea de gen a copiilor. Niciun studiu clinic nu a stabilit siguranța acestora pentru o astfel de utilizare off-label. Efectele pe termen lung ale medicamentelor asupra fertilității și funcției sexuale rămân neclare.

În 2016, FDA a ordonat producătorilor de blocanți ai pubertății să adauge un avertisment despre problemele psihiatrice pe eticheta medicamentelor, după ce agenția a primit mai multe rapoarte despre gânduri suicidare la copiii care le luau.

Nici un studiu la scară largă nu a urmărit persoanele care au primit îngrijiri medicale legate de gen în copilărie pentru a determina câți au rămas mulțumiți de tratamentul lor pe măsură ce îmbătrâneau și câți au regretat în cele din urmă tranziția. Aceeași lipsă de claritate este valabilă pentru problema controversată a detranziției, atunci când un pacient oprește sau inversează procesul de tranziție.

National Institutes of Health, agenția guvernamentală americană responsabilă de cercetarea medicală și de sănătate publică, a declarat pentru Reuters că „dovezile sunt limitate cu privire la faptul dacă aceste tratamente prezintă riscuri de sănătate pe termen scurt sau lung pentru adolescenții transgender și alți gen diferite”.

NIH a finanțat un studiu cuprinzător pentru a examina sănătatea mintală și alte rezultate pentru aproximativ 400 de tineri transgender tratați în patru spitale de copii din SUA. Cu toate acestea, rezultatele pe termen lung sunt la câțiva ani distanță și este posibil să nu abordeze preocupări precum fertilitatea sau dezvoltarea cognitivă.

