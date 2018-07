Proteste în Chicago după ce un polițist a ucis un bărbat de culoare

Incidentele au început după ce sâmbătă seara, doi ofițeri de poliție care patrulau în zona South Side a Chicago au văzut un bărbat suspect despre care credeau că ar putea fi înarmat. Cei doi l-au abordat și i-au cerut să se identifice, dar acesta a devenit combativ și a încercat să se lupte cu polițiștii întinzându-se după arma ținută de oamenii legii.

În timpul confruntării unul dintre polițiști l-a împușcat pe bărbat, a declarat șeful poliției din Chicago, Patrick Fred Waller, într-o conferință de presă.

Victima a fost transportată la spital unde a fost declarat decesul.

Poliția a recuperat o armă la fața locului, dar bărbatul nu a tras asupra ofițerilor de poliție, a mai adăugat Waller.

La câteva ore după incident mai mulți oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de uciderea bărbatului. Mulțimea scanda la polițiștii prezenți în zona în care a avut loc incidentul de mai devreme strigând "Pe cine protejați voi, în slujba lui sunteți voi?"

Violent protests in Chicago after man shot dead by police https://t.co/I0fSKhp50N pic.twitter.com/qov6nHDvxg

— Yeni Şafak English (@yenisafakEN) July 15, 2018