PUBLICITATE ELECTORALĂ | Adina Alberts, candidată Alianței Pro București la Sectorul 1: "Ca medic am depus un jurământ, îmi doresc să-l respect și la Primărie"

Adina Alberts e pregătită să lase chirurgia plastică și să se mute cu bisturiul pentru a îndepărta puroiul din administrația publică, mai precis la Primăria sectorului 1. E o metaforă, spune candidata Alianței Pro București – formată din Partidul București 2020 (Robert Negoiță) și Partidul Pro România (Victor Ponta) – dar una menită să sublinieze determinarea cu care Alberts vrea să schimbe lucrurile într-o primărie care ar trebui să răspundă nevoilor cetățenilor și nu unor interese de gașcă, după cum subliniază.

“Nu mai pot să stau deoparte”

“De ce am făcut această trecere în viața mea? Pentru că vă spun foarte sincer că nu mai pot să stau deoparte. Realizez că viața noastră e din ce în ce mai grea, a tuturor românilor, indiferent de statut social, de profesia pe care o avem. Avem tot mai multe persoane care sunt puse în funcții după criterii pe care noi nu le-am cunoscut până de curând, din această cauză absolut totul este îngreunat”, susține Alberts.

Și încă o motivație, am un copil, am o fetiță de 5 ani și îmi doresc foarte mult ca ea să rămână în această țară, să-și facă studiile. Noi nu dorim să plecăm din această țară, dar pentru ca acest lucru să se întâmple, să putem să trăim în această țară, trebuie să punem umăr de la umăr și să contribuim toți, noi ăștia care am făcut ceva în viață și suntem profesioniști în domeniile noastre și avem un echilibru în viață și să ne facem viața așa cum ne-o dorim. Adina Alberts, candidat Alianța Pro București la Primăria sectorului 1

Care e secretul unui primar competent

Adina Alberts a vorbit și despre ceea ce o recomandă să candideze la o asemenea funcție și să fie primar.

“Am administrat clinica mea privată din 2002, am făcut diverse cursuri de-a lungul timpului, cele mai recente cursuri pe care le-am finalizat sunt cele de management spitalicesc, am făcut mai multe cursuri în afara țării printre care și Economics for Managers la Universitatea Harvard. Sigur, niciodată nu voi fi perfect pregătită, dar până la urmă nu avem pretenția, nu există facultate de primari, nu avem pretenția ca un om care intră într-o funcție să le știe pe toate. Ce trebuie să știe persoana respectivă este să-și găsească cei mai buni colaboratori și să se înconjoare de oameni capabili. Aici cred că este tot secretul”, spune aceasta.

Vreau o administrație bazată pe meritocrație și bun simț

Alberts spune că nu vrea să se compare cu ceilalți contracandidați de la sectorul 1, 20 la număr, iar cei care ar trebui să facă diferența ar trebui să fie alegătorii.

“Nu m-am comparat cu niciunul dintre ei, eu cred că publicul ar trebui să ne compare și să aleagă. Eu personal îmi știu calitățile, îmi știu și defectele, îmi doresc din tot sufletul ca cetățenii de acasă să mă perceapă exact așa cum sunt, în ciuda tuturor interferențelor din partea presei sau a anumitor persoane care nu mă vor într-o funcție publica, în ciuda acestor lucruri, eu sunt omul acela care fac toate eforturile să mă prezint în fața cetățenilor. Motivația mea e autentică, nu-mi trebuie absolut nimic, vreau, singurul lucru care-mi lipsește și mie și tuturor cetățenilor, și aici voi face referire doar la nivelul sectorului 1, deși e valabil la nivelul întregii țări, este un climat bazat pe meritocrație, bazat pe bunul simț, în care să ne dezvoltăm noi ca entități și să ne creștem copiii.”

Sunt chirurg, sunt obișnuită să tai în carne vie, dacă e vorba de puroi și de cangrenă. Am făcut o metaforă, poate puțin cam dură pentru urechile multor cetățeni, dar asta e ceea ce trebuie să practicăm și să facem în acest moment. Adică trebuie să încetăm să mai promovăm în funcții oameni incompetenți și să lăsăm loc acelora care știu ceea ce trebuie să facă, care sunt formați, care au experiență și care vor să facă lucruri benefice pentru cetățeni. Adina Alberts, candidat Alianța Pro București la Primăria sectorului 1

“Până la urma urmei, atât administrația, cât și primăria, politica în general se fac pentru oameni și cu oameni, nu pentru fiecare individ în parte sau pentru gașca, șleahta de partid”, subliniază aceasta.

“Ca primar trebuie să aduci o rază de lumină pentru cetățeni”

Candidata Alianței Pro București recunoaște că poate intră în politică cu o doză de idealism, dar garantează că nimic nu o va schimba.

“Nu am fost niciodată o persoană războinică, știu să mă așez la masa tratativelor, să negociez, eu știu că fiecare om are un interes, că fiecare grup are un interes, dar în final, după ce am avut tot ceea ce am avut de negociat, trebuie să avem clar beneficii pentru cetățeni. Nu se poate să faci o achiziție sau să faci un plan, să te gândești la o strategie ca să te gândești la cetățean. Dacă tu ca primar nu te gândești să aduci o rază de lumină pentru cetățeni, ce pretenții mai ai să te voteze cineva peste patru ani?”

Poate e o ușoară formă de idealism, dar așa a fost și când am intrat în chirurgie și am ieșit așa cum sunt și acum. Și nu m-am lăsat descurajată de nimeni. Și nu am fost alterată, nu există! Lucrul ăsta este în mine, există un echilibru și nu cred că voi putea fi schimbată în vreun fel de o gașcă politică. Adina Alberts, candidat Alianța Pro București la Primăria sectorului 1

Cei cu care am vorbit mi-au spus în 99% dintre cazuri că mă votează

Adina Alberts a vorbit și despre experiența sa în campanie, despre interacțiunea cu cetățenii, dar și despre jurământul pe care l-a depus ca medic și pe care vrea să-l respecte și la Primărie Acela al unei munci depuse în slujba oamenilor.

“Foarte multă muncă, mă bucur că am avut ocazia să merg să cunosc cetățenii, nu m-am oprit nicio zi nici în campania de strângere de semnături și în ceea ce a urmat după aceea. Sunt foarte multe probleme. Și oamenii m-au întrebat dacă chiar cred că pot să fac ceva. În momentul în care deschis gura și am explicat, în 99% din cazuri am plecat cu cuvintele: Da, doamnă, vă votez! Lucru care pe mine m-a încurajat la maxim. Înseamnă că ceea ce fac, fac bine. Plus că eu ca medic am depus un jurământ pe care nu-mi doresc să-l încalc niciodată și pe care îmi doresc să-l duc și să-l respect și în interiorul primăriei”, subliniază aceasta.

În interviul publicitar, Adina Alberts a vorbit și despre faptul că în campanie a vrut să împrumute ceva din notorietatea ei Alianței pentru care candidează, cea formată din partidele lui Robert Negoiță și Victor Ponta.

“Eu sunt candidatul Alianței Pro București pe sectorul 1. Eu nu am avut handicapul notorietății, niciun moment. Al notorietății Alianței da, și aici a trebuit să lucrez alături de consultanții politici pe care i-am avut în preajma mea, să încerc să arătăm tuturor cât mai repede că Adina Alberts înseamnă Alianța Pro București. Am împrumutat din notorietatea mea ca să creștem Alianța și o fac în continuare. Același lucru l-a făcut și partidul Pro România de la sectorul 1. Am făcut tot ceea ce a ținut de noi. Mai avem 8 zile, sunt poate cele mai importante”, crede aceasta.

Află tot ceea ce vrea să facă Adina Alberts la Primăria sectorului 1, în interviul electoral publicitar acordat de Adina Alberts jurnalistei Alina Manolache.

