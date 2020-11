După ce s-a implicat activ în dezvoltarea PLUS, Anca Dragu a hotărât să facă pasul următor: să candideze la alegerile parlamentare pentru un loc în Senatul României.

Prioritățile sale în Parlament vor fi accesul firmelor la finanțare, antreprenoriat fără birocrație, bani europeni investiți în industrii ale viitorului și transparența bugetară totală.

Cine sunteți? Descrieți-vă în câteva cuvinte.

Sunt Anca Dragu. Am 48 de ani. De profesie sunt economistă. Am o experiența profesională de 24 de ani în instituții naționale și internaționale, în mediul public și mediul privat. Am lucrat la Banca Națională a României, la Fondul Monetar Internațional și la Comisia Europeană. Am fost Ministrul Finanțelor Publice în Guvernul condus de Dacian Cioloș.

După finalizarea studiilor la Facultatea de Finanțe, Bănci și Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice din București, am lucrat ca economistă, timp de 4 ani, la Banca Națională a României. Ulterior, în urma câștigării unei burse de studiu mi-am aprofundat cunoștințele în macroeconomie și modele de creștere economică la George Washington University, în Statele Unite ale Americii. De aici, parcursul meu profesional a continuat cu ocuparea, timp de 11 ani, a unei funcții de economist la Fondul Monetar Internațional, apoi am lucrat cinci ani la Comisia Europeană unde m-am ocupat în special de dezechilbrele macroeconomice și ajustarea acestora, precum și de aplicarea Procedurii privind Dezechilibrele Macroeconomice în statele membre și asistența macrofinanciară. Din noiembrie 2015 până în ianuarie 2017 am avut deosebita onoare de a fi ministrul Finanțelor în guvernul condus de Dacian Cioloș. În ultimii doi ani am făcut parte din echipa de conducere a unei imporante companii din sectorul energiei.

În acest moment, am pus pauză carierei mele în domeniul privat pentru a-mi putea canaliza toate resursele în campania electorală premergătoare alegerilor din 6 decembrie, alegeri la care particip în calitate de candidat pentru un mandat în Senatul României din partea Alianței USR PLUS.

De ce v-ar vota pe dumneavoastră alegătorii? Ce ați făcut ca să meritați prezența pe listă?

Sunt un profesionist onest, dedicat meseriei mele, sunt un om care le poate oferi alegătorilor un plus de încredere comparativ cu politicienii de carieră. Cred că meritocrația trebuie să ajungă și în politica românească, astfel încât legile votate în Parlament să răspundă nevoilor reale ale societății și să asigure dezvoltarea țării, pe termen lung. Politicienii trebuie să gândească legi pentru binele public, pentru binele tuturor, nu pentru binele personal sau al unui grup restrâns de oameni. Ca membru al unui guvern tehnocrat am constatat că se pot implementa multe măsuri pentru schimbarea în bine a României, dar că multora dintre aleși nu le pasa de viitorul țării și nu au o viziune pentru o Românie prosperă. De aceea, după terminarea mandatului de ministru al Finanțelor am început activitatea civică și politică, cu gândul de a contribui la construcția României prospere pentru toți. Totodată, m-am implicat activ în dezvoltarea acestui partid de la începuturi și până astăzi.

Ce anume v-a făcut să intrați în politică?

A fost o decizie dificilă. Meseria de politician nu se bucură de un respect prea mare în societate. Dar, cred că a venit momentul să dau ceva înapoi țării în care m-am născut și am crescut și, vrem nu vrem, calea cea mai eficientă de a schimba ceva în societate este activitatea în politică.

Vreau să contribui cu experiența și cunoștințele mele la o Românie prosperă. Vreau ca românii să nu mai plece din țară din cauza sărăciei, ori a poverii administrative, sau pentru că nu au reușit să își găsească dreptatea în justiție, poate chiar de teama ineficienței sistemului de sănătate. Și eu am făcut parte din diaspora câțiva ani buni, știu gustul, de multe ori amar, al acestei experiențe, știu cum este să sărbătorești aniversările pe skype, să te agiți ca măcar un cadou să trimiți mamei, surorii, nepoatei, prietenilor. Dacă îi lăsăm pe diletanți să facă legile, România nu va beneficia de potențialul de care dispune, iar românii vor fi condamnați la sărăcie sau pribegie.

USR PLUS și-a asumat 40 de angajamente pentru următorii patru ani. La care

dintre ele veți lucra din Parlament?

Pentru întreaga echipă care va reprezenta alegătorii în Parlamentul României, implementarea celor 40 de angajamente va constitui o prioritate a activității parlamentare în următorul mandat. Voi lucra la cele ce țin de economie, la nivel micro și macroeconomic, cum ar fi accesul firmelor la finanțare, antreprenoriat fără birocrație, bani europeni investiți în industrii ale viitorului și transparența bugetară totală. Proiectul meu de suflet va rămâne „Școala de la 8 la 5, masă caldă și școală după școală“, iar programul „masa caldă”, așa cum l-am gândit și aprobat în timpul guvernului tehnocrat, va trebui extins.

Puteți să ne spuneți mai multe despre cum va influența această măsură viața cetățenilor?

Viața antreprenorilor se va simplifica prin eliminarea birocrației și prin acces la finanțare, astfel încât ei se pot concentra pe creșterea afacerii lor, crearea de noi locuri de muncă, oferirea de bunuri și servicii de calitate. Transparența bugetară – proiect pe care l-am început ca ministru al Finanțelor în Guvernul Cioloș – va face posibil ca toți românii să știe unde se duc banii pe care ei îi plătesc statului. Este o formă de reducere a corupției și de creștere a încrederii cetățenilor în stat.

Programul „Școala de la 8 la 5, masă caldă și școală după școală“ ajută la prevenirea și diminuarea fenomenului de excluziune socială manifestat în sistemul educațional prin abandon școlar și contribuie la creșterea calității învățământului (prin crearea unor premise pentru îmbunătățirea rezultatelor școlare). Concomitent, măsura sprijină familiile care au probleme în asigurarea monitorizării activității zilnice a copiilor în intervalul 14.00-17.00. Scoala de la 8 la 5 va asigura un program educațional complet și complex ce va cuprinde și activități extracurriculare și sportive. Părinții, la rândul lor, își pot canaliza energia asupra meseriei, știindu-și copiii în siguranță și educați.

Care e principala problemă cu care se confruntă societatea românească și care ar fi soluția?

Corupția fără doar și poate. Urmată de diletantismul celor care ocupă funcții în stat și lipsa de politici publici orientate către viitor. Acestea au dus la reducerea drastică, chiar periculoasă, a încrederii cetățenilor în autorități, demnitari, politicieni. Atragerea profesioniștilor serioși, integri și onești în Parlament, guvern și primarii ar putea schimba aceasta situație și am putea construi împreună.

Cu siguranța, pandemia a accentuat problemele sectorului de sănătate și dificultățile de asigurarea asistenței medicale. Angajamentele USR PLUS pun pacientul în centrul sectorului de sănătate și îi garantează acestuia accesul la servicii medicale de calitate, accesul la medicamente, precum și spitale moderne.

Care sunt primele trei lucruri pe care le-ați schimba în politica din România?

În primul rând trebuie îmbunătățită substanțial calitatea politicienilor. Trebuie să trecem de la politicienii diletanți și oportuniști la politicienii onești, profesioniști. Meritocrația trebuie sa isi faca loc în politică.

Calitatea dezbaterii politice: politica trebuie să fie spațiul de dezbatere pentru a găsi soluțiile optime pentru marea majoritate a cetățenilor, cu impact pozitiv pe termen lung.

Nu în ultimul rand trebuie schimbat modul în care se legiferează. Legile trebuie sa aibă la bază analize de oportunitate, studii de impact inclusiv asupra întreprinderilor mici și mijloci (testul imm), consultări reale cu toate părțile implicate și comunicarea promptă și responsabilă. Ulterior implementării, efectele unei legi trebuie monitorizate, astfel încât legea să fie rapid adapta în cazul în care nu și-a atins obiectivele.

La finalul mandatului, ce proiect ați vrea să fie legat de numele dumneavoastră?

Transparența bugetară, responsabilitatea în cheltuirea banului public, accesul companiilor la finanțare, reindustrializarea în domeniile viitorului și Școala de la 8 la 5.

Cum ar trebui să arate țara după mandatul următor al Parlamentului și Guvernului?

O țară în care corupția să fie redusă la cote minime, iar în funcții publice să fie promovați profesioniști, nu diletanți. O țară care pune accent mai mult pe educație și pe sănătate decât acum. O țară care să fie lider în regiune. O țară care poate privi cu mai multă încredere în viitor. De asemena, ar trebui ca discrepanțele regionale să scadă, economia să se dezvolte astfel încât să putem folosi resursele interne și să oferim locuri de muncă bine plătite. La finalul următorului mandat al Parlamentului și guvernului, României va trebui să fie cea mai importantă țară din regiune!

Ce le transmiteți alegătorilor pentru a ieși la vot?

Parlamentul, în orice democrație, reprezintă instituția cea mai importantă, prin urmare alegerile care decid componența acestuia sunt unele cruciale. Alegerile parlamentare din 6 decembrie vor determina, într-o foarte mare măsură, cum va arăta România următorilor 4 ani. Îi încurajez pe toți românii să iasă la vot pentru a nu repeta experiența de acum patru ani, atunci când, în urma absenței semnificative la vot, am fost condamnați la un mandat de tristă amintire, în care buna-credinta a cetățenilor a fost folosită de unii politicieni pentru a îngenunchea justiția! Îi îndemn pe toți cetățenii ca pe 6 decembrie să își folosească acest drept și să se prezinte la vot, să voteze așa cum le dictează conștiința, să trimită în Parlament oameni serioși, profesioniști, cu viziune, integri, și onești așa cum sunt cei care se regăsesc pe listele USR PLUS.

