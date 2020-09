Vlad Voiculescu deschide lista de consilieri ai Alianței USR PLUS pentru Consiliul General al Municipiului București.



Un spital este un loc în care vii să te simți în siguranță, să pleci mai sănătos, nu mai bolnav. Însă atâta timp cât sistemul care administează spitalele din București este unul bolnav, acestea nu pot oferi sănătate cetățenilor. Ci hoție, incompetență, infecții nosocomiale. Nu vreau să fiu înțeles greșit aici. România și Bucureștiul au medici și asistente și asistenți extrem de profesioniști și dedicați. Dovada este că ei sunt ceruți și căutați în sistemele superioare din Occident.



Conducerea politizată a spitalelor este însă un dezastru, iar ea este așa de 30 de ani. Orice achiziție, orice echipament, orice investiție este egală cu zero dacă este administrată de oameni corupți, care iau șpagă și sunt puși de partid pentru a lua decizii pe bază de interes personal, nu public. Pentru a-ți angaja rudele și pilele, nu oamenii cu adevărat competenți.



Deci primul lucru pe care voi interveni în spitalele din București va fi transparența. Prin transparență corupția nu mai are unde să se ascundă, iar hoții nu au pe unde să mai scoată cămașa. Când cetățenii pot reclama șpaga, când există o evidență digitală, publică a achizițiilor, când liderii apără interesul pacienților, nu al politicienilor, putem spune că avem un sistem pe cale de însănătoșire. Am reușit să aplic astfel de mecanisme în doar 7 luni ca și Ministru al Sănătății în guvernarea Cioloș. Ca viceprimar responsabil de sănătate, cred că voi putea face foarte multe în 4 ani.



După ce curățăm spitalele la propriu și la figurat, putem începe o reformă concretă bazată pe o viziune stabilită în acord cu specialiști, cu medici, dar și cu pacienți, nu după ureche. Sunt aici multe mecanisme pe care le putem adapta de la colegii noștri europeni, nu trebuie să inventăm noi, românii, apa caldă. Spre exemplu, o primă astfel de măsură ar fi implementarea unui navigator pentru toate spitalele din București. Ca orice român care ajunge să se trateze aici să știe unde găsește o anumită secție, o anumită specializare, când e liberă, ce medici sunt alocați. Acest sistem poate fi atât o aplicație mobilă, cât și un site cu o bază de date, ajutat și de signalistică în spitale și în oraș. Este ceva de bun simț, nu science-fiction. Trebuie doar să existe o fărâmă de interes față de cetățean. Iar eu am mult mai mult decât o fărâmă. Am demonstrat asta în 14 ani de ajutat oameni vulnerabili – oameni bolnavi de cancer. Am demonstrat că fac tot ce îmi stă în putință să îmi ajut semenii și asta voi face și ca viceprimar al Bucureștiului.



Pentru că da, eu cred într-un București sănătos. În Noul București. Și te invit și pe tine să crezi pe 27 septembrie.

Vlad Voiculescu, primul pe lista de consilieri ai Alianței USR PLUS pentru Consiliul General al Municipiului București.

Problemele sistemului sanitar din București:

spitale vechi care nu fac fata cerințelor actuale,

riscuri crescute de infecții intraspitalicești,

corupție la toate nivelurile,

lipsa echipamentelor medicale și a personalului calificat,

ineficiența managerială și lipsa programelor eficiente de prevenție

