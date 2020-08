Cei doi au acordat un interviu electoral publicitar, comandat de USR PLUS, în care au vorbit despre proiectele lor pentru cel mai înstărit sector din București.

Deși acesta a fost realizat din inițiativa formațiunii politice pe care o reprezintă, precizăm că temele și întrebările sunt libere și nu au fost convenite în prealabil.

Diana Buzoianu: Nu este interesul actualului leadership politic să pună pe prim plan calitatea vieții cetățenilor din sectorul 1. Înțelegem de ce principala problemă e cetățenilor e că deși avem un potențial uriaș, el este aruncat la gunoi.

Oliver Paiuși: Cea mai mare problemă a acestui sector este legată de investiții. Atunci când nu faci investiții, se vede. Ați vorbit de spațiile verzi. Nu arată bine. Iarba este uscată. O parte dintre arborii plantați pe aliniamentelor străzilor s-au uscat. Din păcate, în loc să se încerce a se reface acest aliniament stradal, s-a ajuns la soluția de a face garduri. O investiție nu înseamnă garduri. În plus, nu s-a construit nimic. Am fost zilele trecute în Pajura, acolo unde am aprobat construcția unei creșe, nu s-a făcut nimic.



Recomandări Săptămâna asta, România va depăși China ca număr total de cazuri COVID și, dacă rata mortalității se menține la fel, în septembrie riscăm să avem și mai mulți morți

Diana Buzoianu: Este halucinant că în mandatul actualului primar PSD nu s-a investit deloc în sănătate, deși peste tot vedem acest text că sănătatea a fost o prioritate. Avem o promisiune pe hârtie înainte de alegeri că peste patru ani se va construi un spital. Noi vom cere reanalizarea bugetului pentru spitalul respectiv, la anvergura la care se dorește a fi este subevaluat. Decât o să trebuiască să faci un asemenea spital. E foarte ușor acum în campanie să te lauzi că o să faci. Ar fi halucinant să credem că dacă vreme de patru ani nu s-a făcut nimic pentru sănătate, se va face ceva în următorii patru ani. Oamenii vor lucruri de bază: un sistem de educație, un sistem de sănătate care să-i protejeze. E foarte ușor să capitalizezi pe speranța oamenilor.

Oliver Paiuși: În cartierele noastre în care predomină casele, în care dezvoltatorii ar vrea să-și ridice blocurile. Nu suntem împotriva dezvoltării, dar dorința noastră este să respectăm PUG-ul (planul urbainistic general, n.red.) municipiului București. Sunt necesare planuri urbanistice zonale, dar limitate. Miza sunt aceste autorizații date fără respectarea prevederilor locale. PMB a emis foarte multe PUZ-uri. Sunt expirate, dar se face referire la ele în autorizațiile emise de Primăria sectorului 1.

Recomandări “Vânătorul de CV-uri false” dă lovitura. Trei politicieni cu o carieră inventată, unul făcând în același timp trei masterate, un doctorat și două facultăți!

Diana Buzoianu:Nimic nu supără mai tare decât transparența atunci când dorești să furi. În cazul de față vorbeam de un proces în care Clotilde Armand a fost dată în judecată pe tema difuzării unor informații publice pe tema cumpărării unor holtere care nici nu au mai folosite. Asta a deranjat foarte mult actuala administrație publică care a considerat că a informa cetățenii este ilegal. Foarte multe date cu privire la achizîțiile publice nu ajung niciodată la cetățeni. Soluția e să transparentizezi toate contractele de la o anumită sumă. Fără clauze de confidențialitate. Cetățenii și dacă ar dori să afle anumite tipuri de date ar trebui să facă un research complex

Recomandări O pacientă de la “Elias” acuză că este izolată într-un salon fără toaletă. Spitalul: “Saloanele cu grup sanitar propriu au fost epuizate”

Despre groapa de gunoi de la Chiajna

Oliver Paiuși: Este o problemă uriașă, pe care încercăm să o rezolvăm. În general, lucrurile acestea se rezolvă prin aducerea tuturor la aceeași masă. Tot secretul stăl tot în populație: trebuie să reciclăm cât mai mult din gunoi. Primăria sectorului 1 plătește 90 de lei pentru fiecare tonă de gunoi în plus dus la groapă. Secretul stă în sortarea acestui gunoi: nu avem altă soluție, să avem cât mai puțin gunoi. Disciplina se învață prin mai multe metode: prima e să le punem la dispoziția oamenilor soluțiile pentru a colecta. Noi avem în sectorul 1 foarte multe case: există acele pubele pentru compost. Acela trebuie să țină doar resturi vegetale, fără produs la animale. El se poate transforma în ceva util într-un an-doi. Oamenii trebuie să aibă aceste containere. Întrebarea e ce facem cu asociațiile de proprietare, blocurile. Și aici avem soluții.

Despre aglomerația de candidaturi la sectorul 1

Oliver Paiuși: Este dreptul fiecăruia de a participa, dacă se consideră un reprezentant al cetățenilor. Probabil că sunt foarte multe probleme, probabil că există această dorință de a te implica. Este foarte greu să fii consilier local, administrația locală nu este ușoară. E diferit între a spune ceva și a face ceva. Noi ne-am dat toată silința. Poziția de consilier local e cam full time, sunt multe ședințe, sunt mii de hotărâri de consiliu local care trec pe aici.

80% din banii din taxe se duc pe aparatul administrativ

Eu am vrut tot timpul să văd ce se întâmplă cu banii pe care i-am plătit: tva, impozite. M-am lămurit în patru ani. Banii, 80% se duc în întreținerea aparatului și a funcționării acestuia. Atât a aparatului de specialitate și a direcțiilor. DIn acești 20% , cam 12% se duc pe studii de fezabilitate care nu se vor finaliza niciodată. Mai rămân 5% pe investiții care se finalizează și acestea sub formă de garduri.

Avem nevoie de oameni care nu doar să aducă pe linia de plutire, ca să supraviețuim cumva, ci și de oameni care să dorească să facă performanță. Avem o șansă istorică, în contextul european în care vor veni atât de multe fonduri europene. Cine nu și-ar dori să facă parte din asta?





PARTENERI - GSP.RO Un colos auto mută producția din Germania în România! Ce orașe concurează

PARTENERI - PLAYTECH Alin Oprea rupe tăcerea despre divorț. Ce i-a făcut soția timp de 25 de ani! E motivul pentru care nu vrea să îi lase numele

HOROSCOP Horoscop 24 august 2020. Scorpionii au posibile conflicte aprinse cu cineva din anturajul apropiat