1. Cine sunteți? Descrieți-vă în câteva cuvinte.

Sunt Diana Stoica și vreau să trăiesc într-o Românie în care fiecare om are șansa să își atingă potențialul. Sunt jurist și acum cinci ani mi-am asumat lupta pentru șansa la viață a pacienților. Am lucrat pentru asta și în Guvernul Cioloș, în cabinetul Ministrului Sănătății, și în societatea civilă, unde am cofondat Donorium.

2. De ce v-ar vota pe dumneavoastră alegătorii? Ce ați făcut ca să meritați prezența pe listă?

Sunt prezentă în echipa pentru Parlament datorită unui proces de selecție alcătuit din 2 etape:evaluarea competențelor și votul membrilor.

Sunt aici și deoarece câteva mii de colegi din Alianța USR PLUS București mi-au acordat încrederea. Și cred că m-au ales datorită lucrurilor pe care am reușit să le fac până acum. Sunt cea mai mândră de următoarele:am făcut parte din echipa Asociației OvidiuRo, unde am reușit o premieră națională—am transformat în lege un proiect inițiat de un ONG: “Fiecare Copil în Grădiniță”;în cabinetul Ministrului Vlad Voiculescu am inițiat Planul pentru Resuscitarea Sistemului de Transfuzii și alte măsuri de reformă, depolitizare și transparentizare a sistemului de sănătate;am cofondat Donorium, singura platforma care conectează centrele de transfuzii cu donatorii de sânge. La doar doi ani de la lansare sunt peste 40.000 de donatori în comunitate – și ei au salvat zeci de mii de vieți.

Recomandări Te-ai săturat să stai cu părinții? Iată cum să-ți alegi prima casă pe credit

3. Ce anume v-a făcut să intrați în politică?

Mi-am dat seama că indiferent cât de mult bine facem din societatea civilă, niciodată nu va fi suficient pentru a schimba fundamental lucrurile și pentru a ajunge la fiecare om. Doar statul are resursele, instrumentele, și mai ales responsabilitatea să facă asta. A contribuit și experiența de aproape doi ani în Ministerul Sănătății, unde am văzut cât de mare este nevoia de viziune și de bună-voință. Contrar miturilor, există și “la stat” oameni care vor să facă bine. Dar ei au tot fost conduși de diverse sinecuri, care aveau alte interese, nu de lideri puși pe treabă.

4. USR PLUS și-a asumat 40 de angajamente pentru următorii patru ani. La care dintre ele veți lucra din Parlament?

Sănătatea va fi prioritatea mea în Parlament.

Primul angajament de care mă voi ocupa este eliminarea dezastrelor evitabile. Avem nevoie de o infrastructură de sănătate modernă (clădiri, aparatură performantă), iar pentru asta vom investi 1 miliard de euro în următorii 4 ani.

Un alt element esențial pentru un sistem de sănătate sănătos este siguranța pacientului. Pentru asta, medicii trebuie să aibă tot ce le trebuie ca să își facă meseria bine – inclusiv profesionalizare reală și continuă. De asemenea, este critic să resuscităm sistemului de transfuzii sanguine, astfel încât fiecare pacient să primească sângele de care are nevoie. Și avem nevoie de acces garantat la medicamentele esențiale.

Depolitizarea managementului de spitale (măsură începută în 2016, dar eliminată de guvernul PSD în 2017) trebuie să continue pentru a elimina corupția și faimosul “merge și așa” din sistemul nostru de sănătate. Nu merge și așa. Am văzut asta foarte clar chiar și zilele acestea, în tragedia de la Piatra Neamț.

Recomandări Alături de prietenii săi români, un tânăr indian a pornit o comunitate care cheamă la vot: ”Țara asta are foarte mult potențial“

5. Puteți să ne spuneți mai multe despre, cum va influența această măsură viața cetățenilor?

Fiecare mamă, copil, bunic va fi tratat în spitale moderne. Fiecare român va avea acces la medicamentele de care are nevoie. Fiecare pacient va primi sângele de care are nevoie. Fiecare medic va avea tot ce îi trebuie ca să își facă meseria bine.

Recomandări Bilanțul lui Nicușor Dan la o lună după ce și-a preluat mandatul: un contract pentru reabilitarea rețelei de termoficare și 33 de fotografii și filmulețe cu Ludovic Orban

6. Care e principala problemă cu care se confruntă societatea românească și care ar fi soluția?

Corupția. Din cauza corupției, în ultimii 30 de ani mai mult s-a furat decât s-a construit. Din cauza corupției, prea multe pile incompetente au ajuns să controleze instituții-cheie pentru buna funcționare a statului.

Sănătatea este unul dintre cele mai furate domenii și asta am văzut cu toții la fiecare criză, când lucrurile n-au mai putut fi băgate sub preș de către managerii numiți pe linie de partid sau de către politicienii din vechea clasă.

7. Care sunt primele trei lucruri pe care le-ați schimba în politica din România?

Eliminarea corupției;Digitalizarea administrației publice;Eliminarea privilegiile necuvenite (ex: pensia specială pentru parlamentari).

8. La finalul mandatului, ce proiect ați vrea sa fie legat de numele dvs?

Sper să fie cel puțin două:

Resuscitarea sistemului de transfuzii – astfel încât fiecare român să primească sângele de care are nevoie pentru a supraviețui;Ora de sănătate – astfel încât fiecare copil să crească pregătit, sănătos și responsabil (și aici vorbim inclusiv de cursuri de prim-ajutor, noțiuni de igienă, protecție în caz de dezastre naturale etc).

9. Cum ar trebui să arate țară după mandatul următor al Parlamentului și Guvernului?

Ar trebui să redevină acasă pentru zecile de mii de români plecați în căutarea unui trai mai bun.România trebuie să fie o țară în care să avem siguranța că dacă avem nevoie la spital, avem cel puțin unul modern în fiecare regiune, la care nu ne este teamă să mergem. La spital, nu mergem cu plicul. La spital, medicii au tot ce le trebuie ca să își facă meseria bine .

O Românie în care să avem parte de educație de calitate pentru copiii noștri. O Românie care să aibă grijă de bunicii săi. O Românie din care să nu mai vrem să plecăm.

10. Ce le transmiteți alegătorilor pentru a ieși la vot?

Nicolae Steinhardt scria în Jurnalul Fericirii că „Oricine are dreptul la fericire, dar nimeni n-are dreptul s-o întemeieze pe nenorocirea altuia, pe batjocorirea sau nedreptăţirea altuia. (Fericirea trebuie inventată de fiecare pe cont propriu, prin mijloace originale, de unde şi caracterul reprobabil al crimei, furtului, adulterului, înşelăciunii, denunţului; în toate acestea fericire e obţinută de la altul, e luată. Crima e parazitară.)”

Pentru o Românie fără hoție, faceți mișcare cel puțin până la secția de vot pe 6 decembrie.

PARTENERI - GSP.RO Scandal în Spania! A refuzat momentul de reculegere pentru Maradona: „Nu omagiez un violator, un abuzator și un pedofil!”

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Regina Elisabeta RENUNȚĂ la tron! Anunțul șocant: cine îi ia locul în cel mai scurt timp

HOROSCOP Horoscop 30 noiembrie 2020. Capricornii au ajuns la o adevărată colecție de dezamăgiri

Știrileprotv.ro Noi simptome asociate infectării cu SARS-CoV-2. Primele semne care ar trebui să ne atragă atenția

Telekomsport ŞOC! Băiatul care a prevestit pandemia anunţă o nouă TRAGEDIE pentru omenire. Ce urmează să se întâmple între decembrie 2020 şi martie 2021