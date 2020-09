(Publicitate electorală) Interviu cu Clotilde Armand, candidata Dreptei pentru Primăria Sectorului 1

Născută în 1973 în Franța, româncă prin căsătorie și alegere, Clotilde Armand este membru fondator al partidului Uniunea Salvați România, cu o experiență de peste 20 de ani ca manager internațional și studii la MIT şi la Ecole Centrale din Paris, iar în prezent, europarlamentar USR PLUS. Clotilde Armand candidează la primăria Sectorului 1 susținută de USR PLUS și PNL și vrea să transparentizeze administrația locală și să dezvolte Sectorul 1 la nivelul unei capitale europene.



Ați declarat că aveți ambiția să aduceți Sectorul 1 la nivelul unei capitale europene. Cu ce este mai prejos acum Bucureștiul față de celelalte capitale?



Bucureștiul are un patrimoniu construit remarcabil, dar calitatea vieții lasă de dorit. Chiar zilele trecute am asistat la un incident inacceptabil, un domn în vârstă a căzut pe stradă din cauza unor dale de pavaj demontate și aruncate la întâmplare. Era la Piața Romană, în plin centrul Capitalei! Aproape toate trotuarele au gropi, sunt neregulate, murdare, greu accesibile persoanelor cu dizabilități. În ciuda existenței unei rețele subterane de cabluri de comunicații, pe toți stâlpii atârnă fire. Publicitatea sălbatică, agresivă și de prost gust desfigurează fațadele și spațiile publice. Mașinile parcate haotic pe trotuare împiedică circulația pietonilor, a oamenilor în vârstă, a cărucioarelor pentru copii. Teatre și cinematografe în paragină, garduri de fier hidoase realizate de către Primărie, sunt detalii care îi surprind neplăcut pe trecători. Pe trotuare au rămas tot felul de chioșcuri, resturi de construcții metalice abandonate care împiedică circulația pietonală și strică aspectul orașului. Sunt detaliile care fac diferența estetică între București și capitalele occidentale. Și nu vorbesc aici de problemele majore de care suferă locuitorii: lipsa apei calde, străzile neasfaltate, clădirile cu risc seismic, o groapă de gunoi în perimetrul urban și alte depozite de gunoi ilegale între locuințe. Voi remedia aceste probleme sau cel puțin voi demara șantierele necesare pentru a ameliora situația cât mai repede în Sectorul 1.



Recomandări Medic legist spune ce a văzut la autopsii. “Bacteriile nosocomiale care dau lovitura de grație pacienților COVID pot ajunge în plămânii lor prin aparatele de ventilat contaminate”

Alegătorii sunt interesați să afle de la fiecare candidat care sunt proiectele pe care și le propune. Pe o listă scurtă ce proiecte aveți în plan?

Sunt proiecte deja votate de Consiliul local dar nepuse în aplicare. Putem să le pornim imediat: spitalul multidisciplinar de urgență, aducerea școlilor la standarde europene (90% dintre ele nu au încă aviz ISU), asigurarea infrastructurii de bază (asfaltarea ultimelor străzi de pământ, deschiderea parcărilor subterane existente și construcția de noi parcări, colectarea selectivă și tratarea deșeurilor, furnizarea de apă caldă (în parteneriat cu PMB). Puteți citi programul USR PLUS pentru Sectorul 1 pe site-ul invingem.ro.

Recomandări O tradiție de secole, băgată în pământ de COVID-19. Tulburările economice aduse de pandemie au închis fabrica de sticlă de la Avrig

Cele mai multe din proiectele noastre vizează să construim un oraș mai verde, mai sănătos și mai bine organizat. Avem un program de înverzire a întregului sector cu plantări de arbori, refacerea aliniamentelor stradale, amenajarea mini-parcurilor de cartier, crearea unei perdele forestiere la marginea sectorului, o suită de parcuri și promenadă în jurul salbei de lacuri din partea de nord. Ne propunem un sector mai verde și în ceea ce privește eficiența energetică, mă refer la termo-izolarea clădirilor, dar și la soluții pentru înlocuirea actualului sistem învechit de termoficare. Pactul verde european ne oferă oportunități pe care trebuie să le folosim cât mai inteligent.



Recomandări Povestea fetei abuzate sexual de tatăl ei de la 13 ani. Impresionată, instanța a consemnat, faptă cu faptă, toate agresiunile, dar și lașitatea celor din jur!

Administrațiile își justifică nerealizarea proiectelor prin lipsa de resurse. Ce se întâmplă la Sectorul 1, cum veți asigura finanțarea proiectelor ?

Există oportunități de finanțare la nivel european, așa cum vă spuneam, dacă avem proiecte bine pregatite. Repet însă mereu bugetul Sectorului 1 este un buget substanțial, care din păcate se risipește. Avem un buget pe cap de locuitor mai mare decât Madridul, comparabil chiar cu cel al Londrei. Sectorul 1 ar trebui să arate cu totul altfel decât arată acum, prin investiții masive în infrastructură. Știați că în timp ce la Londra investițiile se ridică la 40% din bugetul primăriei, în Sectorul 1 în mandatul primarului PSD nu s-au investit nici măcar 5% din buget? Banii sunt risipiți de exemplu pentru a plăti mii de spoturi la TV despre un spital “realizat” la cele mai înalte standarde, dar care în realitate nu există! Până și costul acestei campanii de publicitate mincinoasă, interzisă de CNA, este top-secret.

Problema în Sectorul 1 constă în natura cheltuielilor: nu se realizează aproape deloc investiții. Banii există dar sunt irosiți prostește: 260 de milioane de lei au fost transferați degeaba spre o companie municipală care avea ca misiune construirea noului spital. Nu s-a realizat decât o machetă și un spot, cum am spus, difuzat în buclă la TV pe banii contribuabililor. S-au cumpărat zeci de mii de tablete la suprapreț prin achiziție directă de la o firma păstrată secret. Ca rezultat, sumele uriașe aflate la dispoziția primăriei nu sunt suficiente. Cu 9 zile înainte de plecare, primarul PSD a mai realizat un tun: a trecut prin Consiliul local un împrumut de 200 de milioane de lei în condiții de dobândă… secrete!



Angajații Primăriei Sectorului 1 se ridică la aproape 3000. Cum veți reuși să lucrați cu o echipă pe care o criticați pentru ineficiență ?

Cred că problema principală este la nivel de conducere. Trebuie să schimbăm mesajul și practicile pe care le transmite eșalonul de conducere: de la primar la șefii de servicii. Mesajul de început este simplu: s-a terminat cu corupția!

Voi fi fără milă cu orice act de corupție. Vom digitaliza Primăria pentru a vedea dacă dosarele au fost tratate exact în ordinea sosirii și de persoana desemnată de procedură. Un exemplu sunt autorizațiile de construire, de funcționare și cererile de locuințe sociale: ordinea petenților va fi vizibilă online. Adică transparență. Contractele vor fi și ele vizibile, nu vor mai exista achiziții secrete. Vom debirocratiza pentru a elimina ocaziile în care funcționarii au o putere discreționară și abuzivă asupra cetățenilor.

În Primăria Sectorului 1, sunt persoane calificate, pentru care respectarea legii este importantă și mă voi baza pe aceștia. Vreau să vă asigur că nu am tendința să mă debarasez de oameni doar pentru că am lucrat până acum în mediul privat. Am fost timp de trei ani consilier, cunosc bine punctele tari și punctele slabe ale Aparatului din Primărie. Știm că va trebui să depolitizăm instituția.





Campania electorală în Sectorul 1 este foarte tensionată, cu toate că au lipsit confruntările directe între principalii candidați. Cum explicați această situație?

Am aflat recent că anumiți angajați din Poliția Locală Sector 1 fac poliție politică la comanda primarului. Aceștia mă urmăreau la protestele OUG 13 din 2017. Înainte de campania electorală am fost dată în judecată de primarul PSD care mi-a cerut să nu mai public pe Facebook date din SICAP despre achizițiile lui suspecte. Au fost și alte derapaje, dar nu le mai evoc acum.

Cât despre dezbaterile electorale, am participat la una singură cu actualul primar PSD, dar am vorbit mai mult cu jurnalistul, care mi-a făcut un adevărat rechizitoriu. Îmi imaginez că așa trebuiau să fie “demascările” în perioada sovietică. Bietul pesedist își uita replicile regizate și jurnalistul trebuia să le recite în locul lui ! Am mai fost invitată vineri la o dezbatere la Libertatea, dar primarul actual a anulat în ultimul moment. Nu uitați că Primăria Sectorului 1 a plătit 540 de spoturi la diverse televiziuni doar în luna iulie 2020 pentru a face reclamă spitalului “realizat” doar pe hârtie. Spotul mincinos a fost interzis până la urmă de CNA, dar primăria, repet, refuză să divulge cât a costat realizarea și difuzarea lui. Știm că e vorba de milioane de lei primite de televiziuni pentru difuzarea acestui filmuleț despre un spital-fantomă. Da, este o campanie mizerabilă. În loc să discutăm despre proiecte pentru cetățeni ne pierdem timpul cu știrile false lansate de staff-ul de campanie PSD.



Ce mesaj aveți pentru cetățenii din Sectorul 1?

Pe 27 septembrie vă invit să mergeți la vot. Nu uitați că avem doar un singur tur de scrutin. Avem o singură șansă să scăpăm de administrația incompetentă: votați!

Investiții masive în Sectorul 1

Clotilde Armand: Pentru mine, Sectorul 1 va fi un mare șantier de care va trebui să mă ocup în ritm accelerat pentru a-l preda locuitorilor.

Vom optimiza cheltuielile din Primăria Sectorului 1 în următorii 4 ani, iar bugetul de investiții va ajunge la 40% din bugetul total. Investițiile noastre principale vor fi :

● un spital de nivel european;

● 30 de străzi asfaltate și dotate cu utilități;

● consolidarea și renovarea școlilor și a grădinițelor

● 10.000 locuri de parcare supra sau subterane;

● cadastrul pentru întreg domeniul public;

● parcuri, baze sportive și promenadă verde în jurul lacurilor din nord;

● renovarea monumentelor publice abandonate (cinematografe, teatre);

● locuințe sociale pentru 500 de familii de tineri.

Propunem să investim în cei 4 ani de mandat 560 de milioane de euro, incluzând fonduri europene și împrumuturi, dacă va fi nevoie.

3 motive pentru a vota Clotilde Armand

Clotilde Armand a dovedit, în primul rând, că nu a avut nevoie de politică pentru a deveni cineva. Înainte de a candida la o funcție publică, a demonstrat că a realizat ceva în viață, a avut o carieră proprie și a dovedit că are capacitatea de a strânge și forma echipe. Nu mai puțin de peste 20 de ani de experiență în inginerie, consulting și management pentru companii. Abia după ce a demonstrat că a făcut ceva înainte, Clotilde Armand a venit în fața oamenilor și le-a cerut votul lor de încredere.



În al doilea rând, Clotilde Armand s-a ținut de cuvânt. Deși nu a câștigat Primăria Sectorului 1, în 2016, a continuat să facă ce le-a promis oamenilor: să oprească și să denunțe furtul din bani publici, precum și complicitățile din Consiliul Local, unde sistemul transpartinic a continuat să funcționeze. Clotilde Armand a continuat să scoată la iveală cum acționează unul dintre primarii de top ai PSD, primarul probabil cu cel mai mare buget disponibil și care ratează aproape orice proiect își propune. Și a mers până în instanță cu acest lucru.



În al treilea rând, Clotilde Armand nu a renunțat. În ciuda tuturor atacurilor și intimidărilor la adresa sa, a continuat să lupte împotriva sistemului care, așa cum a afirmat și ea în repetate rânduri, a dus la subdezvoltarea României. A continuat să le arate locuitorilor Sectorului 1 contractele păguboase, practic, pe ce se duc banii lor.



Vlad Voiculescu, primul pe lista de consilieri USR PLUS la Consiliul General al Municipiului București



PARTENERI - GSP.RO Acuzații GRAVE de sexism în cazul Simonei Halep! Gestul înjositor făcut de organizatorii de la Roma a stârnit furie pe net!

PARTENERI - PLAYTECH Ce avea Nicolae Ceaușescu în buzunare, când a fost arestat. IREAL! Toată lumea a fost ULUITĂ să descopere asta

HOROSCOP Horoscop 23 septembrie 2020. Fecioarele au o zi amestecată, cu tendințe puternice și atât de diverse

Telekomsport Şoc! Vedeta TV, violată în grup: întreaga ţară, înfiorată de primele detalii