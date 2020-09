(Publicitate electorală) Interviu cu Vlad Voiculescu și Ana Ciceală, candidații care deschid lista USR PLUS la Consiliul General București

Zeci de ani, Bucureștiul a fost condus din umbră de o mafie transpartinică ai cărei membri și-au împărțit orașul ca pe o pradă. USR le-a stricat însă planurile! În 2016, consilierii USR au intrat în administrația Capitalei cu un singur gând: să apere legea și banul public. Și s-au ținut de cuvânt. Vlad Voiculescu și Ana Ciceală povestesc care sunt planurile viitorilor consilieri USR PLUS după alegerile din 27 septembrie.

Ana Ciceală

Am salvat peste 500 de milioane de euro din mâinile corupților.

Am salvat peste 500 de milioane de euro din mâinile corupților. Gabriela Firea a transferat sume enorme din bugetul municipalității în conturile companiilor municipale pe care le-a înființat. Dacă USR nu s-ar fi opus acestor operațiuni, dacă nu ar fi deschis acțiune în instanță și dacă nu ar fi câștigat procesul, această sumă ar fi fost definitiv pierdută și ar fi fost probabil tocată deja de directorii puși de cuplul Firea-Pandele. Am reușit să oprim la timp aceste transferuri de bani și sperăm chiar ca o parte din sume să le recuperăm la buget.

Am reușit de asemenea să oprim prin vot nenumărate proiecte de patrimoniu care ar fi sărăcit orașul. Cel mai recent exemplu este cazul Costanda. USR a reușit să blocheze de câteva ori până acum tentativa municipalității de a da în plată un teren evaluat la un preț mult sub prețul pieței. Însă nu este singurul exemplu. Numeroase tunuri de patrimoniu au fost blocate pentru că USR s-a opus la vot, iar Gabriela Firea nu a avut majoritatea necesară de două treimi. Au fost însă și proiecte care au trecut cu majoritate simplă, la care votul împotrivă dat de USR nu a contat. Însă chiar și atunci am semnalat fraudele în spațiul public. Am vorbit despre Cinematograful Lumina, despre licitația pentru tramvaie, despre autobuzele turcești, despre parcul Verdi și despre nenumărate alte proiecte dubioase pe care Gabriela Firea a reușit să le treacă cu ajutorul majorității PSD ALDE.

Avem câștigat până acum 31 de procese, alte 21 aflate încă pe rol

Un șoc major pe care l-am produs în sistem a fost analiza de legalitate. Nimeni până în 2016 nu se gândea dacă proiectele adoptate de CGMB sunt legale sau nu. Toți se ascundeau la adăpostul opțiunii majoritare din Consiliu. Iar primarii mai vechi și mai noi când voiau să facă o ilegalitate se acopereau juridic solicitând un vot în CGMB. Așa s-au dat marile tunuri în București. Și probabil că s-ar mai fi dat dacă nu ar fi apărut USR.

Așa că am luat toate proiectele care apăreau pe ordinea de zi, le-am verificat dacă sunt conforme cu legislația în vigoare. Așa am descoperit că Gabriela Firea a înființat Companiile municipale cu încălcarea legii. Tot așa am descoperit că PUZ-urile de sector sunt ilegale. Și nu numai că am descoperit, dar am și inițiat acțiuni în instanță. Curtea de Apel a descoperit că toate Companiile Municipale au fost înființate cu încălcarea legii în urma sesizării pe care am depus-o noi, consilierii USR. Am câștigat până acum 31 de procese la care se adaugă alte 21 aflate încă pe rol. Toate sunt acțiuni în instanță deschise de USR pentru respectarea legii. În afară de procesele legate de companiile municipale, am mai solicitat acces la informații de interes public, anularea PUZ Sector 3 și 6, anularea retrocedării Parcului Brâncuși și altele.

Am transmis în direct ședințele de consiliu

Un alt seism pe care noi, consilierii USR, l-am produs încă de la început în administrația încremenită a Bucureștiului a fost să deschidem – la propriu – ușile sălii în care se desfășurau ședințele Consiliului General. A fost un șoc pentru Gabriela Firea și pentru găștile politice obișnuite să-și facă de cap departe de ochii publicului. Am fost bruscați, acuzați, linșați public pe canalele de presă fidele PSD. Însă am reuși ceea ce nimeni nu mai făcuse până atunci. Am transmis în direct, pe pagina de facebook a USR București ședințele de consiliu și am obligat Primăria să permită accesul bucureștenilor în sală. Acest nivel de transparență era de neconceput în urmă cu 4 ani. Acum este o practică standard, datorită USR.

Am depus 52 de proiecte de hotărâre de consiliu și 120 de amendamente

O altă noutate pe care am adus-o în Consiliul General a fost inițiativa în materie de proiecte de hotărâre. Până acum, Consiliul era mai mult o mașinărie de vot a primarului în funcție. Noi am vrut să facem mai mult. Așa că am depus 52 de proiecte de hotărâre de consiliu și 120 de amendamente care să ajute municipalitatea să ofere servicii mai bune pentru cetățeni. Am propus folosirea sălii de consiliu de către cetățeni, modernizarea stațiilor STB, recensământul persoanelor fără adăpost, auditul și curățarea spitalelor, regulament de publicitate stradală, înființarea câte unui nou parc în Sectoarele 3, 4 și 6, consolidarea policlinicii Titan și multe altele care pot fi consultate pe pagina https://usr-bucuresti.ro/



Vlad Voiculescu

Curățenie și viziune – asta vom face în Consiliu

USR-PLUS va aduce un nou stil de lucru în consiliu. Avem deja experiența a patru ani de consiliu, iar acum, după fuziune, avem forțe proaspete și o viziune solidă. Știm foarte bine în ce direcție ar trebui să meargă Bucureștiul și care ar trebui să fie atmosfera de pe holurile Primăriei.

În ce privește Bucureștiul, el trebuie racordat la prezent, adică să devină un oraș-magnet, așa cum sunt Berlin, Barcelona, Paris, un oraș în care oamenii vor să vină și să stea. Să trăiască, să muncească, să își întemeieze o familie. Nu un oraș care îi stresează, care îi îmbolnăvește, de care vor să fugă mereu – la munte sau la mare sau chiar în altă țară. Fenomenul de „brain drain”, prin care pierdem de ani de zile unele dintre cele mai bune minți ale României pe meleaguri străine se datorează în primul și în primul rând standardului de viață de aici. În București trăiesc oficial 2 milioane de oameni, dar realist probabil undeva la 4 milioane. Aproape 25% din țară.

Acești oameni merită să trăiască într-un oraș cu adevărat european, racordat la industriile viitorului. Care sunt ele? Păi tot ce înseamnă digitalizare, automatizare, biotehnologii, sănătate și mediu. Românii sunt deștepți. Iar bucureștenii sunt și fâșneți pe lângă că sunt deștepți. Ei deja sunt racordați prin digitalizare la economia globală și sunt cu mult mai avansați decât administrația care le cheltuie taxele. Dar ca să rămână în continuare în țară, le trebuie un ecosistem bine sudat, care include spitale, startup-uri, universități, spații verzi și de relaxare, transport modern și aerisit.

Oameni și proiecte

Cum poate fi așa ceva posibil? Prin oameni și prin proiecte. Cu siguranță omul sfințește locul, însă e nevoie de mult mai mult. De idei care să schimbe fața orașului și care să îl facă mai atractiv pentru bucureșteni. Candidații USR PLUS la Consiliul General sunt oameni care au învățat administrație publică în ultimii 4 ani, foști consilieri generali și locali, precum Ana Ciceală, și oameni cu experiență în mediul privat sau asociativ, doctori, ingineri și antreprenori. Acești colegi minunați au propus deja proiecte concrete pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă Bucureștiul.

De pildă, vom lucra pentru a crea un serviciu de informare în legătură cu tot ce înseamnă servicii de sănătate și asistență socială printr-o structură finanțată de primărie, dar cu funcționare autonomă, pe model Healthwatch local din Marea Britanie. În ceea ce privește educația, vom lucra la un program larg de investiții pentru dotarea unei rețele de școli la nivelul Municipiului București cu centre de informatică astfel încât copiii să dobândească competențele digitale atât de necesare pentru meseriile viitorului. Bucureștiul este și un oraș cu oameni dedicați ideilor antreprenoriale, însă de multe ori primăria le pune bețe în roate. Ne dorim să reducem birocrația, să tăiem din hârtiile inutile care le pun bețe în roate celor care doresc să întreprindă în acest oraș și să lucrăm împreună cu Nicușor Dan pentru a digitaliza interacțiunea dintre bucureșteni și primărie.

Aducem oameni competenți pe domeniile lor și proiecte concrete pentru noul București. Nu veri, prieteni, nași și cumetri. Alături de această echipă și de Nicușor Dan voi schimba fața Bucureștiului. Nu am niciun dubiu că vom reuși să aducem la viață un nou București.







