Caracatița Firea – Pandele

„Am vorbit în toată această campanie despre corupție, am vorbit despre caracatița de interese de la Primăria Municipiului București, de oameni care nu au calificarea decât de a fii din aceeași gașcă cu cuplul Firea – Pandele”, a mai spus Nicușor Dan, trecând în revistă cele mai cunoscute acuzații de corupție la adresa Gabrielei Firea: „Am vorbit de afacerea Parcul Verdi, 50 de milioane de euro, de 10 ori mai mult decât prețul pieței. Am vorbit de afacerea tramvaielor, unde o firmă turcească a fost favorizată cu multe abateri de la lege, în fața unei firme românești. Am vorbit de companiile municipale, unde doar pentru capitalul social al acestor companii, Primăria a fost păgubită cu 200 de milioane de euro și prin activitatea acestor companii s-a mai prejudiciat Primăria cu 300 de milioane de euro. În total, cam jumătate bugetul anual. Am vorbit, de asemenea, de afacerea celor 400 de hectare de spații verzi, transformate în spații construibile”.București Umilit, peste 26.000 de sesizăriNicușor Dan a spus că site-ul București Umilit, pe care au fost depuse peste 26.000 de sesizări referitoare la probleme ale Capitalei, „gropi de gunoaie, gropi în asfalt, lipsa apei calde, trafic, lipsa de parcări”, va fi folosit pentru rezolvarea acestor probleme, după 28 septembrie.El a vorbit și despre proiectele pe care le-a propus bucureștenilor, pe care vrea să le implementeze în mandatul de primar: „Soluții pentru trafic și am avut promisiunea și o am de a diminua traficul cu 40% în mandat; metrou de suprafață; Șoseaua de Centură; sistemul de mari parcări în jurul Bucureștiului, reabilitarea liniilor de tramvai, semaforizare inteligentă. Sunt lucruri pe care le vom face! Soluții pentru reducerea poluării”. De asemenea, a explicat cum poate crește nivelul de trai al locuitorilor și pot ajunge bucureștenii la un salariu mediu, peste 4 ani, de 1400 de euro.”O luptă de valori, ca în regimurile Iliescu, Năstase și DragneaDar Nicușor Dan a făcut referire și la principiile care se confruntă în aceste alegeri: „Este vorba, de fapt, de o luptă de valori. Este vorba de o luptă între mulți oameni din București, care doresc dreptate, care doresc onestitate, care doresc ca promovarea în funcție publică să se facă pe profesionalism și nu pe relații de gașcă, și o lume care, temporar, a pus mâna pe resursele orașului”. El a comparat actuala administrație Firea cu epocile Iliescu, Năstase și Dragnea, la nivel național.Nicușor Dan a răspuns întrebărilor jurnaliștilor și a explicat motivul vizitei la Cotroceni, unde s-a întâlnit cu Klaus Iohannis. El a spus că președintele a fost interesat de soluțiile cu care poate fi modernizat Capitala, discutând împreună cu prim-ministrul Ludovic Orban despre fodnurile europene cu care se pot rezolva problemele Bucureștului.

București Umilit, peste 26.000 de sesizări

O luptă de valori, ca în regimurile Iliescu, Năstase și Dragnea

