Mihai Badea este omul din spatele inițiativei „Fără penali în funcții publice” și cel care a lucrat la 70 dintre contestațiile depuse de USR la Curtea Constituțională.

„Într-o țară normală poate că nici nu ar fi fost nevoie de o asemenea inițiativă. În alte state ar fi de neconceput ca un partid politic să promoveze candidați cu probleme penale. În România există o înțelegere tacită între o parte a alegătorilor și o parte a politicienilor. Oamenii spun că știu că unii fură, dar dacă primesc și ei ceva, atunci acceptă să le dea votul.”, susține candidatul USR-PLUS la Camera Deputaților, în interviul publicitar acordat Libertatea.

El a relatat momentele dificile din timpul strângerii de semnături.

„Inițiativa trebuia să fie proiect de lege, dar puteam avea o problemă de neconstituționalitate. Atunci a venit această idee să încercăm să modificăm Constituția. Numai că, pentru a o promova pe cale parlamentară, era nevoie de mult mai multe semnături decât aveam noi, cei de la USR. Adică era nevoie de 82 de deputați sau 34 de senatori. Niciun alt partid, nici măcar PNL, care acum spune că susține, nu a fost de acord”, spune acesta.

PNL, acuzat că s-a opus în primă fază inițiativei „Fără penali” și taxat pentru că nu a pus umărul la adoptarea ei

Au intrat în horă când am spus că am strâns semnăturile, că oamenii își doresc acest lucru, că nu am eșuat. A venit domnul Orban în Piața Victoriei și a semnat, după aceea doamna Turcan a făcut un videoclip la Parlament și a semnat

Mihai Badea, candidat USR-PLUS la Camera Deputaților