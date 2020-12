Legea ștampilei a fost promulgată anul trecut, în octombrie. Cristian Ghica spune că este, de altfel, printre parlamentarii cu cele mai multe legi care au intrat în vigoare.

„Adevărul e că o ștampilă poate fi mai ușor contrafăcută față de o semnătură digitală. A venit dintr-o necesitate, trebuia făcută încă de acum 10 ani, poate.”, susține senatorul USR.

„În 2014 s-a făcut o statistică ce arăta că 21% din cetățenii europeni trimiteau formularele online, iar în România doar 3%. Obiectivul pentru 2020 a fost 42% pentru UE și 10% pentru România. Acest lucru se poate face mult mai ușor folosind ștampila.”, mai spune Ghica, dar precizează că statistici încă nu există pentru a vedea dacă legea și-a atins scopul.

Lucrurile se mișcă în direcția bună, fapt ce se vede în teren, afirmă candidatul USR-PLUS.

„Am fost bucuros să merg la Taxe și Impozite Locale și să văd și cetățeni în vârstă care trimit documente online, deci se poate. Sunt zone în care va fi greu să implementăm acest lucru, dar trebuie să o facem. Și drumul de 1000 de mile începe cu primul pas.” Cristian Ghica

„Fără hârtii în administrația publică”

Un alt proiect al parlamentarului se referă la digitalizarea administrației publice.

„Se numește „Fără hârtii în administrația publică”. Am lucrat un an de zile cu o echipă de entuziaști. Ne-am inspirat din modelul Estoniei, am lucrat cu toate organizațiile principale ale industriei, am adus proiectul, prin februarie, la o formă bună de trimis în Parlament. A trecut în unanimitate de Senat. Acum e la Camera Deputaților, dar s-a blocat la comisii. Nu mai e timp sesiunea aceasta, dar în viitorul mandat o să fie una dintre prioritățile mele.”

Din 2021, primarii trebuie să înceapă verificarea școlilor în ceea ce privește riscul seismic

Tot Cristian Ghica a propus două proiecte de lege care se referă la expertizarea la risc seismic a școlilor și spitalelor.

„Expertizarea la risc seismic în cazul școlilor e deja lege. E vorba despre obligativitatea primăriilor începând cu 2021 de a face expertizarea în cazul tuturor școlilor construite înainte de 1978. Sigur, nu se poate face peste noapte treaba asta, avem o perioadă în care primarii trebuie să demareze expertizarea. S-a pus problema că sunt costuri mari. E vorba de expertizare și nu de consolidare. Evident că apoi primarul e obligat, moral și nu numai, să consolideze sau să mute copiii în clădiri care nu au risc seismic.”

Senatorul speră ca, de la 1 ianuarie, primarii să înceapă treaba. În cazul spitalelor însă, nu a avut același succes. Și legea aceasta s-a blocat pe undeva, prin Parlament.

„Proiectul privind expertizarea spitalelor a trecut în unanimitate de Senat, a trecut și de comisiile de la Cameră, din motive care îmi scapă, a fost întors din plen la comisii. În cazul spitalelor, situația clădirilor e poate și mai rea. Pot să vă dau și exemplu, să vedeți cum arată Institutul Inimii „CC Iliescu”. Paradoxal, legea spitalelor e depusă înainte de cea a școlilor.”

În cazul spitalelor, situația e chiar mai gravă, clădirile sunt și mai vechi. Și nu e singurul risc, în caz de cutremur.

„Nu doar că medicii și pacienții sunt puși în pericol, dar în caz de cutremur, riscul e mai mare, pentru că nu mai ai unde duce pacienții. Și vedem acum, în pandemie, că nu există paturi suficiente pentru bolnavi.”

Parlamentarul a vorbit și despre planuri, dacă mai obține un mandat de senator.

„Vreau în următorul mandat să trecem legea privind expertizarea spitalelor, o să continui cu proiectele privind digitalizarea. Și mai am un proiect legat de minorități.”, a declarat Cristian Ghica.

