PUBLICITATE ELECTORALĂ | O Românie fără hoție. Cătălin Teniță, candidat USR PLUS pentru Camera Deputaților: În viața politică e nevoie de oameni care au dovedit că pot face treabă în privat și în zona civică

Antreprenor, cetățean implicat, iubitor de oameni, de cărți și de date. Astfel se descrie Cătălin Teniță, în vârstă de 43 de ani, candidat din partea Alianței USR PLUS în București la Camera Deputaților. De profesie jurist, dar de meserie antreprenor în IT din 2002, Cătălin Teniță a construit unul dintre cele mai active grupuri civice din România, Geeks for Democracy, prin care s-a dedicat luptei civice pentru justiție și nu numai.