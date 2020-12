Avocat cu experiență în drept imobiliar și comercial, Diana Buzoianu, în vârstă de 26 de ani, coordonează în prezent, în calitate de președinte, activitatea filialei PLUS Sector 1. Înainte de activitatea sa politică, Diana Buzoianu a fondat asociația NILS București prin care a organizat conferințe, concursuri și școli internaționale de vară pentru studenții de la drept pe teme privind protecția drepturilor omului și a coordonat Grupul de Inițiativă Gara de Nord din cadrul Platformei România 100.

Diana Buzoianu consideră că „încredere este vitală pentru a putea construi un viitor mai bun, iar soluția e simplă: transparența, empatia și competența trebuie să fie standardul pentru activitatea viitorilor reprezentanți”. Prin urmare, Diana Buzoianu își propune ca parlamentar să modifice legislația generală și specială cu privire la transparentizarea și digitalizarea activității autorităților publice.

Cine sunteți? Descrieți-vă în câteva cuvinte.

Sunt Diana Buzoianu, am terminat Facultatea de Drept, Universitatea din București și sunt avocat. Am fondat asociația NILS București prin care am organizat conferințe, concursuri și școli internaționale de vară pentru studenții de la drept pe teme privind protecția drepturilor omului. Am coordonat Grupul de Inițiativă Gara de Nord din cadrul Platformei România 100. Din 2018 sunt expert CIPP/E în cadrul IAPP (International Association of Privacy Professionals).

2. De ce v-ar vota pe dumneavoastră alegătorii? Ce ați făcut ca să meritați prezența pe listă?

Recomandări Marea Britanie, prima țară care a aprobat vaccinul Pfizer. Când ar putea începe vaccinarea

Consider că ideea că „meriți” să fii reprezentant este una greșită, pentru că pleacă de la prezumția că reprezentarea românilor vine ca un premiu, ca o răsplată pentru ceva ce ai făcut bine. Asta vine la pachet imediat și cu ideea că mandatul tău este, înainte de orice, despre tine, reprezentantul, când, în realitate, mandatul în cauză este mult mai mult al celor reprezentați, nu invers. Așadar, voturile pe care le cerem și pe care o să le primim nu sunt un premiu, ci reprezintă speranța românilor pentru o Românie mai bună. Vom onora acele voturi doar muncind pentru această construcție.

3. Ce anume v-a făcut să intrați în politică?

Mulți ani am fost ignorați când nu primeam serviciile primare de care avem nevoie, ignorați când protestam, ignorați când ceream asumarea răspunderii de către decidenți. În fața acestei realități ai două variante: fie accepți că ești invizibil, fie te alături oamenilor care luptă pentru a schimba lucrurile. Eu am ales a doua variantă. 10 august mi-a demonstrat că dacă nu vom lua măsuri urgent, cei de la putere pot face mult mai mult decât să ne ignore.

Recomandări Candidat pe listele USR-PLUS în Gorj a postat un clip cu nepoata minoră. Corneliu Răducan Morega a luat numele baronului Morega, dar îl ascunde în campanie!

4. USR PLUS și-a asumat 40 de angajamente pentru următorii patru ani. La care dintre ele veți lucra din Parlament?

Transparență totală și cetățenie digitală. În acest moment standardul este ca cetățeanul să ceară acces la informații, excepția este ca autoritățile să publice din proprie inițiativă informații. Legislația trebuie modificată astfel încât regula să fie publicarea informațiilor de către autorități, excepția să fie soluționarea cererilor cetățenilor.

În ceea ce privește digitalizarea, trebuie reglementată legal interoperabilitatea seturilor de date din cadrul autorităților publice. Sigur că problema, la final, va fi una de implementare propriu-zisă, aici executivul urmând să joace un rol esențial, dar fără o bază legislativă solidă în acest sens va fi aproape imposibil să demarăm eforturi în acest sens.

Recomandări Averile celor care vor să ajungă în Parlamentul României. Alexandru Rafila are 100.000 de euro cash

5. Puteți să ne spuneți mai multe despre, cum va influența această măsură viața cetățenilor?

Transparența totală va presupune faptul că oamenii vor avea acces, fără zeci de cereri necesare în acest sens, la informații de interes public automat. Putem include aici informații privind achizițiile publice (documentele care au dus la luarea deciziei de a realiza respectiva achiziție, dar și informații ulterioare realizării achiziției precum: au fost prestate serviciile? Sunt folosite bunurile achiziționate? Îndeplinesc condiții de bună funcționare bunurile achiziționate? Etc.), dar și informații de care la propriu depind viețile oamenilor, precum informații privind focarele de COVID sau dacă în spitale există sau nu echipamente de protecție pentru personalul medical.

Accesul la informații se va traduce în lupta mai eficientă contra corupției, dar și contra dezinformării. În 2019, conform unui studiu Eurostat, 69% din români considerau că informațiile false sunt un pericol pentru democrație. Informațiile obiective, publicate transparent pe site-ul autorităților, ușor de accesat, în formate care să poată fi ușor comparate/analizate au o importanță vitală în lupta contra dezinformării.

În ceea ce privește digitalizarea, realizarea interoperabilității seturilor de date va conduce la respectarea timpului cetățeanului în relație cu autoritățile statului. Pe scurt, nu va mai fi nevoie să fie realizat de către cetățean dosarul pentru a se obține un document sau un serviciu. Odată ce cetățeanul a furnizat o informație sau un document unei autorități, dacă o altă instituție sau autoritate va avea nevoie de acea informație nu o va mai cere cetățeanului, ci va accesa direct informația prin comunicarea cu alte autorități. În rural, având în vedere situația în care multe persoane se regăsesc de a nu putea merge km întregi pentru a ajunge la mai multe autorități pentru a obține diverse hârtii, implementarea acestei soluții va face diferența între a avea sau a nu avea acces la un serviciu public.

6. Care e principala problemă cu care se confruntă societatea românească și care ar fi soluția?

Lipsa încrederii în decidenți și în autorități în urma zecilor de ani în care speranțele oamenilor au fost călcate în picioare. Această încredere este vitală pentru a putea construi un viitor mai bun, iar soluția e simplă: transparența, empatia și competența trebuie să fie standardul pentru activitatea viitorilor reprezentanți. În primul rând, avem nevoie de reprezentanți care să înțeleagă responsabilitatea care este pe umerii lor și să acționeze în acord cu ea. Cu acești reprezentanți la masa deciziei, consider că pentru următoarele trei lucruri trebuie să luptăm pentru a aduce România pe drumul bun:



vindecarea sistemului justiției pentru a nu fi în imposibilitatea de a-ți proteja drepturile prevăzute în legi, odată ce acestea au fost încălcate.

Vindecarea sistemului de sănătate astfel încât noi toți să știm că ne putem trata în România și nu suntem expuși unor riscuri mai mari odată ce ajungem în spitale.

Vindecarea sistemului educațional pentru ca puterea politicul de a lua decizii în școlile în care copiii tăi învață să înceteze, iar adevărata preocupare a factorilor de decizie să fie educarea viitoarelor generații.

7. La finalul mandatului, ce proiect ați vrea să fie legat de numele dumneavoastră?



Nu știu dacă va fi un singur proiect legislativ în sine, dar îmi propun să modific legislația generală și specială cu privire la transparentizarea activității autorităților publice. Avem numeroase prevederi legislative care reglementează publicarea datelor în domenii specifice. Toate acestea trebuie analizate și regândite astfel încât publicarea proactive de către autorități a informațiilor de interes public să devină regula.

8. Cum ar trebui să arate țara după mandatul următor al Parlamentului și Guvernului?

Mai sigură. Mai sigură pentru cetățenii care acum simt că viața lor depinde de autorități opace, care pot acționa abuziv fără să existe real consecințe și care se gândesc de două ori înainte să interacționeze cu ele. Mai sigură pentru funcționarii publici care vor să-și respecte atribuțiile, dar acum se tem de sancțiuni de la structuri ierarhic superioare. Mai sigură pentru cei care doresc să aibă o carieră în țară și care acum găsesc doar bariere și obstacole în relația cu statul.

9. Ce le transmiteți alegătorilor pentru a ieși la vot?

Că ne pot fura orice, mai puțin speranța. De această speranță le este cel mai frică celor de la putere din ultimii 30 de ani pentru că ea se poate traduce mai apoi în răzvrătire față de tot ce s-a întâmplat până acum. Votul este un mod concret de a arăta această speranță pentru o Românie mai bună.

PARTENERI - GSP.RO VIDEO Scandal imens! Abia împăcat cu fosta soție, starul a fost prins cu o blondă superbă! Criza de nervi a fost filmată: „De asta ai plecat de lângă iubit?!”

PARTENERI - PLAYTECH Gabi Firea, totul despre bătăile din familia ei și divorț: ”L-am lăsat singur şi am plecat”

HOROSCOP Horoscop 2 decembrie 2020. Racii încep să facă lumină, într-o oarecare măsură, în problemele de la serviciu

Știrileprotv.ro FOTO. Cine a luat monolitul din Utah. Momentul a fost surprins de un fotograf

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii